Cочинение «Английская литература в период 1918-1945 годов: основные явления»

Начало глубоким изменениям в литературном процессе Англии в период 20-30-х годов XX в. было положено событиями первой мировой войны и связанными в нею последствиями, оказавшими воздействие на общественно-политическую и экономическую жизнь европейских стран. Революция 1917 года в России, обострение политической борьбы, активизация рабочего движения, а затем антифашистской борьбы, гражданская война в Испании в 30-е годы, приближающаяся новая война, начавшаяся в 1939 г. , - все это оказало определяющее влияние на литературное развитие данного периода. Происходило размежевание писателей в зависимости от их эстетических позиций и политической ориентации.



Формирование модернизма как нового художественного мышления, трансформация реализма и романтизма, возникновение сложных феноменов искусства, соединяющих претворение конкретно-исторического с извечным, жизненно-достоверное с мифологизацией, стремление к синтезу искусств и его осуществление, смена традиционной описательности универсалиями бытия, напряженные поиски новых средств художественной изобразительности и языка - характерные процессы эпохи.



Возникновение модернистских тенденций - закономерность искусства XX столетия. Явление модернизма принципиально важно для литературного развития: в нем отразилось становление нового художественного мышления, его многоаспектность и динамизм.



Нет смысла противопоставлять модернизм и реализм как две противоборствующие эстетические системы, поскольку поиски новых путей в искусстве, новых изобразительных средств, эволюция художественного языка свойственны многим писателям эпохи, хотя в творчестве каждого они протекали по-своему. Более продуктивно выявлять то новое, что отличает произведения писателей новейшего времени от классических моделей XIX в. При этом нельзя не обратить внимания на неравномерность движения к новому, на его продуктивность, на то, что интенсивность освоения новых средств выразительности у писателей различных поколений и различной эстетической ориентации не была одинаковой.



В английской литературе XX в. на переднем крае модернизма - Джеймс Джойс, Вирджиния Вулф, Дэвид Герберт Лоуренс, метром модернизма в поэзии признан Томас Стернз Элиот. Каждый из них внес свой вклад в обновление и развитие английской литературы. В первой четверти XX в. эти писатели заявили о себе как смелые новаторы и экспериментаторы в художественной прозе, в поэзии, в литературной критике.



Это отнюдь не значит, что их современники - будь то Шоу или Уэллс, Олдингтон или Пристли, а также многие другие романисты, драматурги, новеллисты и поэты, - не создавали произведений, поражающих смелостью проблем и необычностью форм. Фантастика Уэллса, экстравагантность Шоу, эксперименты со временем Пристли, роман-джаз Олдингтона - все это интересные и значительные явления. Тем не менее у теоретика английского модернизма Вирджинии Вулф были все основания для того, чтобы провести водораздел между материалистами, как она называет Беннета, Уэллса и Голсуорси и тех, чье творчество развивается в русле традиций предшествующей эпохи, и спиритуалистами, к числу которых она относит прежде всего Джойса, а также Элиота Лоуренса и себя. Отдавая дань заслугам материалистов, она считает их произведения устаревшими и видит в ориентации на их творческие принципы преграду для развития современной литературы.



В чем же состоит, по мнению Вулф, различие между двумя этими типами писателей? Она отвечает на этот вопрос в своей программной статье «Современная художественная проза» (1919). Материалисты пытаются сделать тривиальное и преходящее истинным и вечным, их интересует не духовное, а материальное, а потому подлинная жизнь ускользает от них. Для спиритуалистов, напротив, особый интерес представляет не то, что лежит на поверхности, а то, что расположено в подсознании, в труднодоступных глубинах психологии. На исследование и изображение этой сферы и направляют прежде всего свое внимание модернисты.



Важно отметить, что, рассуждая о становлении современной английской художественной прозы, о присущих ей новых тенденциях модернистского характера, Вулф пишет о русском влиянии как одном из важных источников обновления литературного развития. «Если мы хотим понять человеческую душу и сердце, где еще мы найдем их изображенными с такой глубиной? - спрашивает она. - . . . Самые скромные русские романисты обладают естественным уважением к человеческому духу». А передачу «меняющегося и неуловимого духа, каким бы сложным он ни был», Вулф и считает основной задачей современного писателя.



Вулф никогда не стремилась к изображению повседневной реальности, ее интересовало и увлекало все то, что находилось за ее пределами, за внешней оболочкой. Представление об «истинной реальности» она связывала с миром эмоций, богатого воображения, с потоком ассоциаций, мириадами впечатлений, обрушивающихся на человека в каждое мгновение его существования. Передать игру света, бег времени, гамму чувств, движение мыслей - это и значит передать реальность. Решению этих задач и подчинена виртуозная техника импрессионистической прозы Вирджинии Вулф. Образ объективного мира предстает преломленным в сознании персонажей, ракурс изображения зависит от перемещающейся точки зрения.



Самым примечательным среди молодых английских модернистов начала века Вулф назвала Джеймса Джойса. Джойс, наряду с Прустом и Кафкой, - один из отцов модернизма, а его роман «Улисс» признан энциклопедией модернистского искусства. Как основной прием и творческий метод Джойс утверждает поток сознания, экспериментируя в передаче его движения, проникая в тайники подсознания. Традиционные элементы структуры классического романа вытесняются новыми принципами художественной изобразительности и организации материала (передача потока сознания, перебои мысли, параллельное и перекрещивающееся движение нескольких рядов мыслей, фрагментарность, монтаж, перемещающаяся точка зрения, словотворчество). Свое понимание задач художника Джойс связывает со стремлением к всеобъемлющим формам изображения основных законов бытия, к созданию универсалии жизни с извечно присущими ей проявлениями и взаимодействием человеческих страстей, импульсов побуждений, инстинктов. Поиски наиболее адекватных путей и способов реализации этой монументальной задачи он и осуществляет в своем творчестве. Джойс - один из крупнейших мифотворцев XX в. , создавший в своем «Улиссе» модель мира и человека.



В модернизации английской литературы важная роль принадлежит Дэвиду Герберту Лоуренсу. В отличие от Джойса и Вулф, его связи с искусством XIX в. более определенны, а стремление содействовать обновлению не только литературы, но и жизни придавало его произведениям особую актуальность, проводило грань между ним и эксперименталистами. Не отказываясь от классических форм повествования, Лоуренс сочетает конкретность видения и воспроизведения реального мира с обобщениями и символами философского плана. Выступая со страстным протестом против поработившей человека «механической цивилизации», он предлагает программу возрождения «естественных начал» человеческой личности. Машинизации современной жизни он противопоставляет свободу чувств и страстей, считая, что в инстинктивной непосредственности их проявления заключаются истинная красота и смысл существования.

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