Cочинение «Английская романтическая литература»

Романтическая литература обязана «готическому» роману усложнением сюжетной схемы, введением тайны как обязательного организующего и интригующего момента, рядом эффектных приемов, возбуждающих интерес и волнение читателя. Но не это самое главное. Главное, видимо, заключалось в том ярком, гиперболизованном изображении буржуазного эгоизма, неудержимости личных вожделений, ведущих к гибели, которое проявилось в «готическом» романе в образах главных героев. Именно эта линия и получила свое развитие не только в романтической, но и в реалистической литературе.



Выдающимся романистом революционно-демократического направления был Уильям Годвин (1756—1836), противник монархии и религии,, предшественник утопического социализма.



Так, Годвин с уверенностью говорит о таких чертах будущего общества как распределение по потребностям и уничтожение частной собственности. Но Годвин не имел представления о практических путях построения такого общества. Вслед за французскими просветителями он полагает, что человечество, познав истину, немедленно уничтожит частную собственность и создаст справедливый общественный строй. Этот строй мыслится им как существование почти не связанных друг с другом мелких общин ремесленников и фермеров.



Государство представляется Годвину источником зла, и, отрицая любое государство, Годвин оказывается предшественником анархизма. Стремясь изолировать человека, от общества, чтобы не возникло никаких потребностей в государстве, Годвин иногда доходит до абсурда. В конечном счете Годвин «решительно антисоциален», как говорит Энгельс. Но его отвращение к деспотизму и частной собственности сыграло свою положительную роль в формировании взглядов английских революционных романтиков, в особенности Шелли, который; был поклонником Годвина.



Годвин — автор нескольких романов. Лучшим является его первый роман «Вещи, как они есть, или Приключения Калеба Вильямса» (1794), получивший высокую оценку Чернышевского. Герой этого романа, бедный юноша, сын фермера, начитанный и благородный, становится слугой аристократа Фоклецда, вначале благоволившего к нему и представлявшегося ему идеалом человека. Но в дальнейшем Калеб Вильяме подвергается жестоким. преследованиям Фокленда, так как проник, благодаря аналитическому складу своего ума, в тайну совершенного им преступления.



В романе нарисован отвратительный образ помещика Тиррела, грубого, алчного и жестокого, который довел до гибели свою бедную родственницу, мисс Мэлвил. Но Годвин не ограничивается столь простым и резким осуждением дворянства. Он показывает растлевающее влияние богатства и власти, а также феодальных представлений о чести на способного и незлого по натуре помещика Фокленда, не уступающего по своей общепризнанной «добродетели» какому-нибудь Грандисону. Убив в порыве гнева и негодования гнусного Тиррела (которого он по дворянскому кодексу мог убить только на дуэли), Фокленд всеми силами пытается скрыть этот факт. Пользуясь своей неограниченной властью, он бросает в тюрьму и обвиняет в убийстве Тиррела двух бедняков-фермеров, отца и сына. Ни в чем неповинные люди гибнут на виселице. «Фокленд падает все ниже и ниже, преследуя и Калеба Вильямса, проникшего в его тайну.



В этом романе У. Годвина, как и последующих («Сент-Леон», 1799; «Флитвуд», 1805; «Мандевиль», 1817), умело использованы завоевания «готического» романа—обязательный мотив тайны и преступления, картина постепенного падения человека, гордящегося своей добродетелью, под влиянием жестокого случая и собственного эгоизма. Но Годвин насыщает свои книги (особенно первую) социально-критическим содержанием. Так происходит неожиданное, но удачное слияние революционного просветительства конца XVIII в. с «готическим» романом.



Английская литература периода Французской революции (к которой фактически примыкает и творчество Р. Бернса) завершает развитие литературного процесса в Англии XVIII в.