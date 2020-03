Cочинение «Английские писатели против войны»

Во второй мировой войне Англия воевала против фашизма. Гитлеризм был опасен для всех народов мира; перед каждой страной встал вопрос о защите национальной независимости.



Английские писатели выступали против войны, сознавая, что в борьбе за мир и демократию необходима героическая война против фашизма. В английской литературе появляется героическая тема, которой не было в произведениях о первой мировой войне.



В форме сатирического биографического романа развивается антифашистская тема в творчестве Г. Уэллса. В романе «Необходима осторожность» (You Can't Be Too Careful, 1941) он обличает социальные слои, ставшие опорой фашизма, создает сатирический образ буржуа - обывателя Тьюлера, претендующего на роль героя. Уэллс отрицает право тьюлеров именоваться героями.



Сатирическое обличение правящей верхушки, государственного аппарата Англии содержится в романе Ивлина Во «Не жалейте флагов» (Put Out More Flags, 1942).



Крупный сатирик И. Во (Evelyn Waugh, 1903-1966) вступил в литературу в конце 20-х годов, завоевав известность романами «Упадок и разрушение» (The Decline and Fall, 1928) и «Пригоршня праха» (А Handful of Dust, 1934), конфликт в которых основан на столкновении наивного человека с жестоким миром. Продолжатель традиций Смоллета и Теккерея, И. Во создал сатирические образы аристократов и буржуа, нарисовал картину «упадка и разрушения» Британской империи. Однако идеал писателя связан с давно отжившим свой век укладом жизни родовой католической аристократии. Это ограничивает его сатиру. Тем не менее приговор, который писатель выносит современной ему Англии, суров. С особой силой это проявилось в произведениях Во военных и послевоенных лет (трилогия «Шпага чести» - The Sword of Honour, 1952-1961).



В романе «Не жалейте флагов», используя в качестве основного сатирического приема гротеск, И. Во изображает бюрократическую и военную машину Англии, ее неподготовленность к войне, создает образы тупых и нерадивых чиновников, профессиональных военных и политиков, помышляющих не об интересах страны, а о карьере и собственном благополучии. Оптимистический финал романа контрастирует с саркастическим тоном всего повествования.



О мужестве и героизме простых людей в годы второй мировой войны повествует роман Герберта Бейтса «Ветер был попутный в сторону Франции» (Fair Stood the Wind for France, 1944). В романе выражена вера в непобедимую силу простых людей, которые участвуют в Сопротивлении.



Подвиг простых людей в войне против фашизма изображает в своем романе «Восьмой рыцарь христианства» (The Eighth Champion of Christendom, 1945) Эдит Парджетер. Роман проникнут гневом против бесчеловечных действий фашистов, зверски расправляющихся с ранеными солдатами и беженцами. Трагическая атмосфера романа сочетается с уверенностью писательницы в непобедимости и стойкости простых людей. Героиня романа мадам Лозель, которую фашисты расстреляли за то, что она укрыла раненых английских солдат, говорит перед смертью: «Я знаю, что пламя свободы, прогресса и преданности правому делу невозможно погасить».



В романах о первой мировой войне внимание писателей сосредоточивалось главным образом на судьбе индивидуума, который был обречен на суровые лишения, страдания и гибель. Роман о второй мировой войне сосредоточен большей частью уже на судьбе коллектива, на истории воинских дел целого подразделения. Таковы «Дело чести» и «Морской орел» Олдриджа. В психологии человека на войне Олдридж выделяет прежде всего то, что связывает человека с другими людьми, что ставит его выше личного горя, личных интересов. Романы Олдриджа призывают к бдительности, к борьбе за предотвращение новой мировой войны. Эти идеи Олдридж развивает и в своей публицистике.