Cочинение «Античная литература эталон прекрасного»

Античная литература привлекала и привлекает к себе высокими гуманистическими идеалами, героизмом, красотой слова, изысканностью формы. Она - вечный целебный, животворный источник, в определенной мере норма и пример - эталон прекрасного, животворная сила, которая, будучи творчески усвоенная на национальном почве, всегда помогала и будет помогать нам строить культуру современную и грядущую. Литература является отображением человеческой жизни. Появившись, она в свою очередь действует в том или ином направлении на жизнь народа. Итак, чтобы понять античную литературу, необходимо знать и понимать жизнь тех народов, которые ее создали. Эти народы - древние греки и древние римляне.



Греческая литература написана древнегреческим языком, который состоял из диалектов - эолийского, ионийского, дорийского. Начиная с III ст. до н. э. в лоне греческой литературы начала развиваться римская литература, которая со временем слилась с ней в единую греко-римскую литературу - античную. Общество пользовалось своеобразной идеологией - мифологией, которая была вместе с тем и фантастическими религиозными представлениями, и попытками с помощью богатых фантастикой мифов познать и объяснить окружающий мир, природу, ее явления, в конце концов самого человека в его связях с природой и другими людьми.



Поэтому литература, которая возникла в условиях мифологической идеологии, становится неотъемлемой от мифологии: она использует мифологические сюжеты, образы. Ее тематика является тоже мифологической. Это является главнейшей особенностью античной литературы. Античная литература - большое богатство жанровых форм и стилистических средств, которые со временем успешно приняли молодые европейские литераторы. Из античной литературы ведут свое начало почти все известные сегодня жанры, сохраняя большей частью и свои античные названия: эпос, драма, мим, трагедия и много других. Благодаря достояниям культуры и литературы античности в XIV ст. началась новая культурная эпоха в Западной Европе - эпоха Возрождения. Это было возрождение интереса к античности и первоначальному христианству. Само название означает «возрождение античности».



Исходя из античного увлечения человеком, его красотой, его способностями, из христианского человеколюбия и веры в способность к безграничному духовному обогащению и усовершенствованию, гуманисты эпохи Возрождения создали новое мировоззрение, которое утверждает человека как самое совершенное творение Господа и природы, утверждает право человека на земное счастье и радость, право исследовать мир, раскрывать его тайны, право на свободную мысль и поиск. Под влиянием античной литературы в Европе возникают новые национальные литературы, которые пользуются уже не только латинским, а и живыми национальными языками. Эти литературы заимствуют из античной литературы и истории сюжеты для своих произведений, поэтические образы, богатство поэтических фигур и тропов.



Например, Вильям Шекспир написал на сюжеты античной истории мифологии и литературы поэмы « Лукреция» и «Венера и Адонис», драмы «Антоний и Клеопатра», «Кориолон». В других произведениях Шекспира часто встречаем античные имена персонажей, образы из мифологии и истории. Античная литература призвала к жизни такие художественные направления, как классицизм, и просветительский классицизм, для представителей которых античная литература была образцовой классикой, залогом прекрасного.

Французские драматурги Корнель, Мольер перерабатывали произведения Еврипида и Пловта, использовали мифологические сюжеты, античные образы. Ориентируясь на поэтику Аристотеля и Горация, Школа Буало изложил основные эстетичные принципы и законы классицизма в стихотворном трактате «Искусство поэтическое», который имел большое значение для развития европейских литератур. В лоне просветительского классицизма развился так называемый веймарский классицизм, ярчайшими представителями которого были Гете и Шиллер. Веймаровские классицисты рассматривали античность как царство идеальной красоты и гармонии, как прекрасное человечество, которое олицетворяет «чистую человечность», мечтами о гармоничном единстве человека и общества, верили в воспитательную силу искусства, способного сформировать гармонично развитую личность, которая будет стремиться среди других и к идеалу свободы. Ярким примером обращения Гете к античности является гимн «Прометей», который написан в форме монолога самого титана.



Гете первым в европейской поэзии возродил образ славного титана древнегреческих мифов. Он сделал его символом протеста против помертвелых традиций и авторитетов, символом настоящей любви к людям. Властвует античный дух и в поэме «Фауст» - высочайшем достижении Гете. Сам сюжет этого произведения своими корнями достигает средневековой античности.



Даже романтики, которые выступали против чрезмерного увлечения античностью и за обращение к национальному фольклору, не смогли обойтись без нее. Следует вспомнить хотя бы «Прометея» Байрона, а Фраческо Петрарка, который завоевывал себе славу именно латынеязычными поэзиями, а не итальянскими стихами. Вспомним, сколько авторов, среди которых и украинец И. Котляревский, обращались и даже перерабатывали по своему «Энеиду» Вергилия! За время своего существования античная греко-римская и христианская литературы выработали неоценимые сокровища, бессмертные духовные ценности, которые легли в основу всей европейской культуры и литературы.



Стремясь к широкому охвату реальной жизни, отображая разнообразие социально-исторической действительности, изображая человека во всей сложности его связей с природой и обществом, греческая, римская и христианская литературы античности поставили проблемы, которые остаются и сегодня весомыми и актуальными, не теряют своего общечеловеческого значения.



Эти литературы открыли для человечества бессмертные этические ценности: добро, человечность и милосердие, любовь к родине, готовность к подвигу и самопожертвованию, мужество и несокрушимость в борьбе, большую веру в человека, в его безграничные способности, его влечение к добру и способность к усовершенствованию, веру в силу поэтического слова, песни, искусства. В античной литературе находим много примеров величия человеческого духа, поэтизации высоких человеческих добродетелей. Именно в этих вечных моральных, этических ценностях и в борьбе за высокодуховного, морально совершенного человека заключается историческое и моральное значение античных греко-римской и христианской литератур, это и является их ценнейшими сокровищами.