Cочинение «Античная литература и ее особенности»

Латинское слово antiquus значит «древний»(древнюю литература Европы, которая включает в себя литературу древнегреческую и древнеримскую. )



Периодизация античной литературы:



Первый период, который можно назвать доклассическим или архаическим, охватывает собой длинный ряд веков устного народного творчества и заканчивается в течение первой трети I тысячелетия до н. э. , но, несомненно, складывавшиеся в течение многих столетий - это героические поэмы «Илиада» и «Одиссея» Гомера.



Второй период античной литературы совпадает со становлением и расцветом греческого классического рабовладения, занимающего собой VII-IV вв. до н. э. Этот период обычно называется классическим. В связи с развитием внутреннего мира личности появляются многочисленные формы лирики и драмы, а также богатая прозаическая литература, состоящая из произведений греческих философов, историков и ораторов.



Третий период античной литературы, обычно именуемый эллинистическим, возникает на новой ступени античного рабовладения, а именно крупного рабовладения. Вместо небольших городов-государств классического периода, так называемых полисов, возникают огромные военно-монархические организации, а вместе с тем появляется и большая дифференциация субъективной жизни человека, резко отличная от простоты, непосредственности и строгости классического периода.



Вследствие этого эллинистический период часто трактовался как деградация классической литературы. Следовательно, этот послеклассический период занимает огромный промежуток времени - с III в. до н. э. до V в. н. э. , в связи с чем его можно разделить на ступени раннего эллинизма (III в. до н. э. - I в. н. э. ) и позднего эллинизма (I в. н. э. - V в. н. э. ).



К этому третьему периоду античной литературы относится и римская литература, почему его часть и называют эллинистически-римским периодом. Возникшая в III в. до н. э. (устное народное творчество, как и в Греции, существовало уже задолго до этого) римская литература переживает свой архаический период в первые два века своего существования. I век до н. э. обычно считается периодом расцвета римской литературы, то есть периодом классическим. Последние же века римской литературы, а именно I-V вв. н. э. , называются послеклассическим периодом.



В связи с гибелью рабовладельческой формации и наступлением средневекового феодализма VI век н. э. можно считать гранью между античной и средневековой литературой.



Корни античной литературы уходят в глубину мифологического развития. Прекрасное в мифе и литературе оказывается чрезвычайно активным началом. Если в архаической мифологии красота наделена притягательной и губительной силой, то классические олимпийские боги, борясь с чудовищами, сами являются носителями созидающей красоты, которая становится принципом космической, а значит, и человеческой жизни.



Античная мифология и литература полны драматичесих сюжетов о борьбе богов и героев со злом, уродством, несправедливостью за установление упорядоченной, прекрасной, основанной на гармонии и благородном труде жизни.

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