Cочинение «Античная литература,как исходная основа европейских литератур»

Начинается наше заочное путешествие в пространстве и времени с древнейших времен. Сегодня перед нами открывает свои тайны античная культура. Дома вы ознакомились с информацией учебника о античности. Вспомните, какую культуру мы называем античной. (Культуру Древней Греции и Древнего Рима). Какими были хронологические границы ее существования? (Приблизительно 1300 лет, с VIII ст. до н. э. до V ст. н. э. ) Как вы думаете, почему мы, говоря о мировом культурном и литературном развитии, обращаемся, прежде всего, именно к античности, а не к культуре Китая, Индии или Египта, которые хронологически являются более древними? (Именно Древняя Греция и Рим имели значительное влияние на формирование европейской культуры, мировоззрение и ее историю в целом, поэтому европейцы и обращаются к античности как к колыбели своего цивилизованного развития).



Мы, имея тему “Человек и его мир в древних литературах”, должны выяснить для себя, что же именно дала античность всему человечеству и народам Европы, какими источниками питалась сама, почему больше всего уделяла внимание человеку, каким были представления древних греков и римлян о мире и человеке и как они отобразились в культуре античности и литературе в частности. Для этого мы попробуем обобщить наш первичный опыт общения с античной культурой и историей, “который приобрели в предыдущих классах, и расширим и систематизируем его на следующих пятнадцати уроках, где более детально будем изучать лучшие образцы литературы Древней Греции и Древнего Рима, которые стали основанием казны мировой литературы. Мировоззрение антропоцентричное - человек в центре бытия как неотъемлемая частица природы. Повышение самоценности человека от прославления его силы и красоты тела к гармонии ума и внутреннего мира. То, что человек и воспевание его самого и его мира стало одной из ведущих тем в мифологии и в античной литературе, имело огромное влияние на формирование и развитие европейских литератур и культуры Европы в целом.



Для следующих эпох античность стала и основой мировоззренческих платформ, материалистической и идеалистической, и непочатым источником тем, сюжетов, проблем, образов, архетипов, которые, переосмысливаясь, от эпохи до эпохи вдохновляют на создание шедевров художников мировой культуры. Как мы уже указали, истоки античности достигают неисчерпаемую казну мифопоэтичного представления древнего человека о мире и самом себе. Особенность мифологии древних греков заключается, прежде всего, в ее чрезвычайной образности и гуманизме. Итак, прежде чем мы начнем говорить о образцовых (классических) произведениях древнегреческой и древнеримской литературы, обратимся к известнейшим циклам мифов периода микенской культуры, которая стала подпочвой формирования древнегреческой литературы. Таким образом, человеческие качества поднимались к уровню божественного.



Человек все больше ощущал право быть хозяином в окружающем мире. Божественное начало делало его могущественным и совершенным. Появляется целая плеяда таких героев, чью родословную мы прослеживаем от самого отца богов-олимпийцев Зевса, лучшими из них были Персей, Геракл, Ясон, Тесей, Одиссей, Ахилл. Придерживаясь очередности создания циклов мифов, на следующем уроке мы рассмотрим цикл мифов о аргонавтах и выясним, как в них отобразилось представление древних греков о человеке и окружающем его мире, какие художественные особенности мифологии стали со временем достоянием античной литературы. Знакомство с циклами мифов древних греков еще больше расширит круг наших знаний об этой уникальной культуре и даст нам возможность снова притронуться к сокровищам культуры, которая остается вечно юной, несмотря на течение столетий.



Около четырех тысяч лет отдаляют нас от первоначала человеческой цивилизации - Древней Греции, или Эллады. Маленький для современности народ Эллады создал художественную культуру, которая стала золотым фондом мировой культуры, из которой человечество и до сих пор черпает вдохновенные образы и моральные основы. Именно этот народ создал богатство литературных форм и жанров, которые под греческими названиями стали образцом всей европейской литературы (трагедия, комедия, эпос, лирика), а также заложил основу для большинства научных дисциплин (философии, филологии, математики, природоведения, музыки, медицины). Не потому ли с древности считали высокообразованным такого человека, который владел знаниями о античном мире и его культуре? Именно в вопросах формирования древнегреческого общества формировались законы человеческой морали и правила взаимоотношений между людьми, выкристаллизовывались мысли о общечеловеческих ценностях. Древние греки первыми затронули социально-политические и морально-психологические вопросы, которые и до сих пор стоят на повестке дня человеческих сообществ. Претерпев многочисленные потери от войн, они осуждали войну и прославляли мир, искали пути умного решения военных конфликтов.

Пройдя в своем историческом развитии все этапы общественных формаций, древние греки первыми определили ценность человека как личности и осудили рабство и эксплуатацию человека человеком. Человек для древних греков - венец творения, эталон прекрасного, объединение физического и духовного начал. Человеческие чувства - любовь, верность, измена, дружба, ненависть, душевные страдания - все это нашло место и в мифологии, и в литературе древних греков. А превыше всего - человеческий ум! (Вспомните, ценнейшим даром Прометея людям была именно искра ума, “огонь Прометея” является контекстуальным синонимом понятия “ум”. ) Именно ум стал движителем земной цивилизации!



Что побуждало древних греков определять место человека в окружающем мире и что оказывало содействие этим поискам? Думается, прежде всего - условия жизни. Территория Древней Греции была гористой, с малоплодородными почвами, что не оказывало содействие развитию хлебопашества. Греки большей частью занимались выращиванием винограда и разведением коз и овец. Зато в недрах крылось множество полезных ископаемых - золота, серебра, мрамора, в которых нуждались соседние страны. Сложились просто блестящие условия для развития торговли - высвобожденные от земледельческой работы руки, а самое главное - выход к морским путям, его имела каждая историческая область и соответственно каждое племя. И не только торговля и колонизация двигали действиями древних греков. Менталитету этого древнего народа был присущ дух познания нового, любознательность, любопытство ко всему, что их окружало, к незнакомым мирам - странам, народам, географическим территориям. Греки умели заметить интересное, неведомое и сохранить свои впечатления в сказах и песнях. Особенностью исторического развития Древней Греции было ее заселение родственными племенами. Единение этих племен произошло на основе создания и исповедания единой для всех племен олимпийской религии, а, в конце концов, общей эллинской культуры, одной из звеньев которой было мифологическое литературное творчество. Взаимосвязь между литературой и общественным развитием Древней Греции был чрезвычайно тесным, и именно это определило главные вехи развития древней греческой литературы:



* Первый период: литература архаической Греции.

* Второй период: классическая литература Греции.



На первичных этапах развития древние греки воспринимали окружающую природу как жестокое, непонятное явление - все вызвало и страх, и удивление, и любопытство.

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