Cочинение «Античность как авторитет для людей Ренессанса»

На разных этапах итальянского Возрождения увлечение античностью играло огромную роль, но степень знакомства с античностью и характер ее изучения были различны. На первом этапе Возрождения изучали преимущественно латинских авторов, потому что греческий язык был в Италии мало распространен: его не знал даже такой ученый человек, как Петрарка. С греческими авторами по-настоящему познакомились лишь на втором этапе Возрождения — в XV в. Переломным моментом здесь явился 1453 г. , когда Византийская империя была завоевана турками. Завоевание Византии вызвало массовую эмиграцию в Италию византийских ученых, которые начали переселяться туда с конца XIV в. , при первых признаках опасности со стороны турок. Они-то и стали первыми настоящими учителями греческого языка в Италии. В дальнейшем знание итальянскими гуманистами греческого языка настолько усилилось, что некоторые из них (например, Полициано) стали писать даже стихи на греческом языке. Знакомство с греческой поэзией необычайно обогатило творчество итальянских поэтов XV в.



Античность — сначала латинская, а затем греческая — стала непререкаемым авторитетом для людей Ренессанса. Итальянские гуманисты, а вслед за ними и гуманисты других стран нашли в классической древности самостоятельную, независимую от религии философию и науку, охватывающую все области человеческого знания, замечательную светскую поэзию и искусство, достигшие беспримерной художественной высоты и совершенства, общественные учреждения, построенные на демократических принципах. Античные писатели отвечали на многие вопросы, на которые не давали ответа средневековые авторитеты. Кроме того, изучение древних писателей вызвало к жизни постановку ряда новых вопросов культурного порядка. Оно всколыхнуло весьма широкие общественные круги. Над этим повальным увлечением классической древностью посмеивался Петрарка. «Юристы и медики,— говорил он,— забыли Юстиниана и Эскулапа, их ошеломили имена Гомера и Вергилия; плотники, валяльщики, крестьяне бросили свое дело и толкуют о музах и Аполлоне». Петрарка, несомненно, преувеличивает, но он все же правильно отражает страстное увлечение античностью многих своих современников.



Это увлечение античностью принимало различные формы и расслаивало гуманистов на две большие группы. Часть гуманистов увлекалась древностью до того, что превратила ее из средства культурного самоопределения в самоцель, в некую абсолютную норму. Люди, которых можно назвать гуманистами лишь в узком смысле слова, отдавали все свои силы и всю свою жизнь изучению древнего мира. Они настолько погружались в изучение обожаемой ими античности, что совершенно пренебрегали своим родным языком и писали исключительно по-латыни. Такого рода космополиты, несмотря на свою образованность, мало содействовали национальному культурному развитию. Это многие итальянские гуманисты XV в. , а также Рейхлин в Германии, ранние французские и английские гуманисты.



Подобным гуманистом в узком смысле этого слова надо противопоставить гуманистов в широком смысле слова, которые воспитывались на античных образцах, но видели в них не самоцель, а только подспорье для достижения своей основной цели. Если гуманисты первого типа были главным образом учеными, филологами, философами, историками, то гуманисты второго типа были прежде всего писателями-художниками. В применении к их деятельности слово «гуманизм» приобретало свое основное значение — «человечность», в смысле утверждения свободы и прав человеческой личности. Такими гуманистами являлись все великие писатели позднего Ренессанса, итальянские и иностранные,— Ариосто, Сервантес, Рабле, Шекспир.



Роль Италии в формировании европейского гуманизма (в обоих смыслах этого слова) была чрезвычайно велика. В Италии гуманизм сложился раньше, чем во всех других странах, и именно вследствие этого оказал огромное влияние на гуманистическое движение в других странах, где знакомились с античной культурой не только непосредственно, но и через итальянский Ренессанс. Французы, немцы, испанцы и англичане учились у итальянцев не только познанию античности, но и выросшему в Италии на этой основе высокохудожественному мастерству, новым, глубоко оригинальным художественным формам. Помимо идейных стимулов, Италия дала другим европейским литературам огромное количество сюжетов и образов.



Будучи широким идейным и культурным движением, наложившим отпечаток на различные области жизни и творчества, гуманизм способствовал и радикальной перестройке средневековой школы и педагогики. Средневековая школа была построена на основном принципе средневекового мировоззрения, утверждавшем зависимость всех наук от богословия. Но средневековая педагогика исходила из аскетического взгляда на человека как на существо греховное, погрязшее в тине пороков, поэтому цель средневекового воспитания заключалась в подавлении того, что считалось «дурными» наклонностями людей. Преподавание в средневековой школе носило узкоформальный, догматический, схоластический характер.



Гуманисты подвергли всю средневековую систему воспитания строгой критике. Веря в исконную доброту человеческой природы, гуманисты отвергли аскетическое направление в средневековой педагогике. Они повели борьбу со схоластикой в педагогике, решительно отвергли принцип подчинения науки и философии богословию, выдвинули положение о всестороннем развитии человеческой личности во всем разнообразии ее духовных и физических свойств. Леонардо Бруни в своем трактате «О воспитании юношей» высказал мысль о необходимости уравновесить умственное и физическое воспитание. Он же первый заговорил об индивидуальном подходе педагога к учащимся — соответственно их психическим свойствам и способностям. Бруни отводил важное место эстетическому воспитанию, обучению основным видам искусства. Он впервые серьезно задумывается и над проблемой женского воспитания.



Гуманистам далеко не сразу удалось провести свои педагогические теории в жизнь. Им приходилось преодолевать самое упорное сопротивление педагогов схоластического толка. Первая гуманистическая школа была основана Витторино да Фельтре в Мантуе в 1425 г. Она была названа «Домом радости», потому что Витторино стремился придать ученью характер удовольствия, а не принудительной зубрежки.



Вслед за реформой школы гуманисты занялись также реформой высшего, научного образования. Италия уже в ранний период средневековья опередила в этом отношении все страны Европы.

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