Cочинение «Аполлон и музы»

Весной и летом на склонах лесистого Геликона (2), там, где таинственно журчат священные воды источника Гиппокрены (3), и на высоком Парнасе (4), у чистых вод Кастальского родника (5), Аполлон (1) водит хоровод с девятью музами. Юные, прекрасные музы, дочери Зевса и Мнемосины (6) , - постоянные спутницы Аполлона. Он предводительствует хором муз и сопровождает их пение игрой на своей золотой кифаре (7). Величаво идет Аполлон впереди хора муз, увенчанный лавровым венком, за ним следуют все девять муз: Каллиопа - муза эпической (8) поэзии, Эвтерпа -муза лирики (9), Эрато - муза любовных песен, Мельпомена - муза трагедии (10), Талия - муза комедии, Терпсихора -муза танцев, Клио - муза истории, Урания -муза астрономии и Полигимния - муза священных гимнов (11). Торжественно гремит их хор, и вся природа, как зачарованная, внимает их божественному пению.



Когда же Аполлон в сопровождении муз появляется в сонме богов на светлом Олимпе и раздаются звуки его кифары и пение муз, тогда замолкает все на Олимпе. Забывает Арес (12) о шуме кровавых битв, не сверкает молния в руках тучегонителя Зевса, боги забывают раздоры, мир и тишина воцаряются на Олимпе. Даже орел Зевса опускает свои могучие крылья и закрывает свои зоркие очи, не слышно его грозного клекота, он тихо дремлет на жезле Зевса. В полной тиши торжественно звучат струны кифары Аполлона. Когда же Аполлон весело ударяет по золотым струнам кифары, тогда светлый, сияющий хоровод движется в пиршественном зале богов. Музы, хариты, вечно юная Афродита (13), Арес с Гермесом (14) - все участвуют в веселом хороводе, а впереди всех идет величественная дева, сестра Аполлона, прекрасная Артемида (15). Залитые потоками золотого света, пляшут юные боги под звуки кифары Аполлона.



(1) Аполлон - один из древнейших богов Греции, покровитель искусства, поэзии и музыки. Поэтому и в Москве, на здании Большого Академического театра стоит статуя Аполлона с лирой в руке, едущего на колеснице.



(2) Геликон - гора в Средней Греции, на которой, по представлениям греков, обитали музы. Их иногда называли "царицами Геликона".



(3) Гиппокрена - ключ (родник) на вершине горного хребта Геликона. По преданию, появился ключ от удара копытом крылатого коня Пегаса. В переносном смысле "оседлать Пегаса" - стать поэтом.



(4) Парнас - в мифах - место обитания Аполлона и муз. В переносном смысле Парнас - сообщество поэтов.



(5) Кастальский родник (ключ) - источник на горе Парнас. В современном языке Кастальский ключ означает источник вдохновения.



(6) Мнемосина (Мнемозина) - богиня памяти.



(7) Кифара - струнный щипковый инструмент, похожий на лиру.



(8) Эпический - повествовательный.



(9) Лирика - один из трех видов литературы (эпос, лирика, драма), стихи, песни.



(10) Трагедия - драматическое произведение, часто завершающееся гибелью главного героя.



(11) Гимн - торжественная песнь.



(12) Арес (Арей) - бог войны.



(13) Афродита - богиня красоты и любви.



(14) Гермес - бог, посланник богов, покровитель торговли.



(15) Артемида - богиня-охотница.