Cочинение «Арабская литература»

После второй мировой войны арабские страны окончательно обрели независимость и стали активно развивать национальную культуру, в том числе н литературу для детей. Пока еще детская литература не стала той самостоятельной областью национального арабского искусства, какой ей положено быть. Ее развитие тормозится тем, что нет еще специальных издательств. По свидетельству египетского писателя Муххамада Сидки, «писатели, занимающиеся детской литературой, помещают свои рассказы в отдельных сборниках, где публикуется и литература для взрослых». Поэтому русский читатель может познакомиться со многими рассказами арабских писателей в сборниках «Место на земле» и «Цветок лимона». Здесь представлено творчество писателей различных арабских стран: Египта, Сирии, Ливана, Ирака, Иордании, Йемена, Судана, Саудовской Аравии, Алжира и Марокко.



Главная проблематика рассказов большинства арабских писателей — это национально-освободительная борьба.



В рассказах, поднимающих эту проблему, наряду с сюжетами, которые посвящены собственно борьбе против империализма (Муххамад Салех. «Винтовки англичан»— Египет, Фата-ас-Сав-ра. «Завещание» Иордания, и. др. ), встречаются и чисто бытовые. Это серия зарисовок О жизни тружеников, о бедности и бесправии коренного населения арабских стран, о судьбах детей. Но и в таких рассказах встречаются мотивы борьбы и показывается участие детей в национальном движении (Мурад-ас-Сибаи. «Первая искра»— Сирия, Асад Муххамад Джаафар. «Салям»—Ирак, и др. ). В ряде рассказов изображается то новое, что пришло в жизнь людей после освобождения от иностранного владычества: это и ликование по поводу обретения свободы (Юсуф Идрис. «Верно»—: Египет, Лиян Дейрани. «Радость свободы»— Сирия), и образование народных университетов, где трудящиеся могут бесплатно учиться по вечерам, и человеческая доброта, которая объединяет народ в стремлении сделать жизнь лучше, и осознание своей ответственности за новое устройство этой жизни, ведь многое еще надо сделать, чтобы уничтожить бедность, невежество, пассивность. С точки зрения художественной ценности эти рассказы еще грешат схематизмом, прямолинейностью, однако в них чувствуется страстный гражданский пафос.



Рассказы, представленные в русских переводах, в большинстве случаев — короткие реалистические зарисовки. Они не претендуют на обобщение, это как бы выхваченные кадры из еще не созданного 'полнометражного фильма, но серия рассказов помогает представить целое. Уже по этим рассказам видно, в каком направлении развивается детская литература арабских стран: социальная направленность, реализм, стремление воспитать любовь к своей стране и вырастить молодое поколение активными гражданами.