Cочинение «Архитектура – это застывшая музыка»

Знать свою культуру, свои корни необходимо. Сей постулат, надеюсь, не нужно доказывать. Достаточно заметить — и, скорее всего, это будет верно (хотя и не ново) — что без прошлого нет будущего, нет развития, как отдельного человека, так и всего общества.



Несколько слов о самом понятии “культура” . В переводе с латыни “cultura” — то, что выращивается или собирается, накапливается кем-либо. В нашем случае это означает совокупность духовных ценностей, накопленных человечеством в процессе своего развития.



Никто не станет отрицать, что культура — это прекрасно. А откуда в человеке берется чувство прекрасного? Что побуждает человека творить именно так, а не иначе? Что… Стоп. Слишком много вопросов, на которые никто не сможет дать ответ.



На момент принятия христианства Русь уже знала литье, деревянную скульптуру, чеканку; русские “златокузнецы” уже тогда были известны всему миру. Архитектура также существовала, но на какой стадии развития она находилась, теперь говорить сложно, ибо до нас не дошло ни одного памятника дохристианской эпохи: что-то было уничтожено временем, а основная часть —людьми. Христианами ревностно разрушалось все, что напоминало о многобожии.



Архитектурные сооружения раннехристианской Руси были по преимуществу деревянными. Объяснялось это, во-первых, дохристианскими строительными традициями, а во-вторых, тем, что этот материал был наиболее дешев и по многочисленным водным артериям удобно доставлялся в нужное место. Из камня строились в основном большие городские соборы, такие, как два храма святой Софии Премудрости — киевский и новгородский. Но о них речь впереди, а пока заметим, что с начала XII века камень начинает применяться все чаще, появляются свои традиции кладки, отличающие каждый город. Стоит также отметить, что светская архитектура в XI-XVI веках отодвигается куда-то на второй план, на первый же план выходит архитектура храмовая, о которой мы сейчас и поговорим.



Но прежде – краткий экскурс в историю…



X век — век становления Русского государства, век объединения восточнославянских племен вокруг Киева, век принятия христианства. Век уничтожения культуры языческой Руси и первых шагов культуры христианской. Век многочисленных войн с кочевниками, равно как и предыдущие, равно как и два последующих. Этим обусловлено, что любой архитектурный памятник данного периода имеет все признаки фортификационного сооружения. Даже храмы строились с расчетом на использование в качестве крепости. Кстати, это характерно не только для Руси, но и для Европы, и для Азии эпохи средневековья. Для Руси также было естественно использование в качестве основного строительного материала дерева (только в десятом веке, поскольку уже с начала одиннадцатого века все чаще начинает применяться камень и кирпич) , в то время как в Европе изначально основным материалом был именно камень. Причем, коль скоро христианство пришло на Русь из Византии, неудивительно, что базой для развития русской храмовой архитектуры становится византийский тип храма — четырехстолпный, крестовокупольный. X век — век единства, поэтому региональные различия, причем, весьма несущественные, проявляются пока лишь в технике кладки.



Следующий век, век XI, был богат на события. Строительство обеих Софий — киевской и новгородской, отказ в 1014 году новгородского князя платить Киеву дань, выделение Новгорода в “государство в государстве” , упадок Киева, Любечский съезд князей в 1097 году, результатом которого стало знаменитое “Кождо да держит отчину свою!” , т. е. фактическое начало феодальной раздробленности. Следствием стал серьезный кризис, как во внутренней, так и во внешней торговле, и, соответственно, в сфере духовной, поскольку все прежние связи были разрушены. Как всегда, политический кризис повлек за собой изменения не в лучшую сторону и в области культуры. Наблюдается некоторый упадок княжеского строительства. И, как уже было упомянуто, храмовая архитектура в этот период занимает главенствующие позиции.



Двенадцатый век — век перемен. Перенос столицы и престола митрополита из Киева во Владимир. Век полного перехода на строительство из камня. Век постройки многих архитектурных памятников. Век главенства владимиро-суздальского стиля. Век междоусобиц, как, впрочем, и последующий. Век появления типа так называемого “малого храма” .



Тринадцатый век ознаменован началом владычества монголов и, следственно, полным упадком русской архитектуры. В это время не строилось почти ничего, ибо грызня князей между собой отнимала все силы и средства.



Век четырнадцатый — век возвышения Москвы и начала объединения Руси вокруг нее. Век подъема национального духа. Он характеризуется некоторыми типовыми изменениями в храмовой архитектуре. Век начала становления великой России.



Знаменитая София Киевская… Где-то за порогом шумит двадцатый век, а здесь…Здесь все дышит святостью так же, как девятьсот лет назад. Построена она, равно как и Золотые ворота, в княжение Ярослава Мудрого. В первой половине одиннадцатого века он расширяет границы древнего Киева и возводит величественный ансамбль каменных зданий.

--> ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ <--