Cочинение «Архитектура, живопись, скульптура XIX века»

В изобразительном искусстве в первую четверть XIX века (архитектура, живопись, скульптура) не наблюдается такого расцвета, как в художественной литературе, но всё же и в нем намечаются сдвиги, отражающие сложную общественную обстановку того времени и борьбу идейных течений.



Наиболее значительными были в это время достижения архитектуры. Характерным для неё стилем является классицизм, в споём развитии приведший к стилю «ампир»; последний и получил в этот период наибольшее распространение. Ампир – стиль величественных построек с колоннадами. Выдающимися архитекторами этого времени были Воронихин, построивший Казанский собор в Петербурге, и Захаров, автор проекта здания Адмиралтейства. В Москве, под Москвой и в провинции много зданий было построено в стиле классицизма и ампира крепостными архитекторами.



Значительно беднее живопись этой поры, особенно первых двух десятилетий.



В первую четверть XIX века выступает А. Г. Венецианов, вначале портретист, в 20-х годах ставший «отцом русского жанра», т. е. бытовых сцен («Гумно», «На пашне» и др. ). Идя от сентиментализма к реализму, он стал родоначальником целой школы в русской живописи.



Выдающимся художником был Кипренский, романтик по направлению. Он нарисовал прекрасный, выполненный в романтическом духе портрет Пушкина (1827).



В 20-х годах великолепным портретистом и жанристом был В. А. Тропинин, происходивший из крепостных крестьян. Он написал один из наиболее похожих портретов Пушкина. Тропинин отличается от Венецианова тематикой: Венецианов изображал крестьян и крестьянский быт, Тропинин – мелкий городской люд («Гитарист», «Кружевница»).



Из скульптуры только два памятника того времени оказались и художественно ценны и удовлетворяли гражданскому чувству современников. Это памятник Суворову (1801) в Петербурге и Минину и Пожарскому (1826) в Москве, оба в классицистическом стиле. Зарождается большой интерес к музыке не только в среде дворянства, но и среди купечества, служилой интеллигенции, чиновничества, мещан. Большого расцвета достигает в первую четверть XIX века романс и песня, основанная на народных мелодиях. Выдающиеся образцы в этой области создали композиторы А. Н. Алябьев («Соловей»), А. Е. Варламов («Красный сарафан», «Метелица»), А. Л. Гурилёв («На заре туманном юности», «Колокольчик»). Плодотворно было влияние Пушкина на развитие музыки, связанной со словом: романса, песни, а затем и оперы. В области оперного творчества работал А. Н. Верстовский. Выступает в эту пору и создатель национальной русской школы в музыке – М. И. Глинка (романс «Не искушай меня без нужды», 1825, русская песня «Ах ты, душечка, красна девица», 1826).



Но его знаменитые оперы «Иван Сусанин» (1836) и «Руслан и Людмила» (1842) появляются уже в следующую четверть века.



В области театра идёт та же борьба разных направлений, что и в литературе. На сцене театров ставятся и трагедии классицизма, и пьесы сентиментального характера, и пьесы романтические.



Характерной чертой русского театра этого времени является тесная связь драмы и оперы. В оперу включались разговорные диалоги, а драматические спектакли содержали в себе много музыкальных вставок: увертюры, хоры, песни, арии, куплеты, балетные номера.



Театры были не только в Петербурге и Москве, но и в других городах и в усадьбах богатых помещиков. Играли на сценах частных театров крепостные артисты. Ставились оперно-балетные спектакли, комические оперы, комедии. Среди актёров, крепостных людей, было немало выдающихся мастеров сценического искусства. Из крепостных людей вышел знаменитый актёр М. С.

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