Cочинение «Авангардистская литература Америки 50 х годов ХХ века»

Авангардистская литература Америки 50-х годов обогнала во многом авангардизм Западной Европы 60-х годов, поскольку выступила с бунтом против «цивилизации потребления», «массового общества», которое сложилось в США раньше, чем в странах Западной Европы. Это был бунт против стирания индивидуального, против усредненного, стандартизации, поглощения материальных ценностей и презрения духовных, что охватило все общество.



Широкую популярность получил роман К. Кизи «Полет над гнездом кукушки» (1962). Большую роль в его популярности сыграла экранизация режиссером М. Форманом этого романа с Дж. Николсоном в главной роли.



Действие романа разворачивается в психиатрической больнице, а рассказ ведется от лица одного из пациентов - великана индейца Брума Бромдена. Он притворяется сумасшедшим, чтобы не оказаться на улице, где его ждут большие проблемы. Больница воспринимается как символ общества, в котором все построено на диктате, покорности и страхе. В романе есть образ стеклянной перегородки, которая отделяет медперсонал и больных. Сестра Тетчер объединяет в себе порядок, дисциплину, т. е. «систему». Появление в больнице Макмерфи изменяет обычное распределение сил. Он вступает в открытый поединок с сестрой и ее сторонниками, заражает своей энергией больных. Но трагический финал в такой борьбе неминуем.



Сюжет романа условный, поскольку подобное характерно для любого государства, в котором попираются права человека.



«Черный юмор» является наиболее адекватной формой раскрытия пессимистического взгляда писателя на мир и человека. Автор использует приемы комиксов, элементы фольклора, фронтира, комедии, ужаса и др. Грехем Грин является одним из выдающихся писателей. Ведущей чертой творчества писателя-гуманиста является страстное желание найти в человеке человеческое. Для всей литературной деятельности Грехема Грина характерны определенные особенности. Во-первых, это эволюция его прозы от романов, где автор преимущественно разрабатывает морально-эстетичные проблемы, интересуется внутренним миром маленького человека, его духовные противоречия и борения, к таким, где он рассматривает серьезные политические проблемы современного капиталистического мира, объединяет вопросы моральные и общественные. Во-вторых, на протяжении всей писательской жизни Грин разрабатывает параллельно два литературных жанра - так называемый психологический детектив и серьезный социально-психологический роман.



Уже в первых своих произведениях, к какому бы жанру он их не относил, писатель изображает темный и жестокий мир, наполненный страданиями и преступлениями. В нем скитаются люди, которые находятся на самом дне общества, беспредельно одинокие, растерянные, подданные влиянию разрушительных сил капиталистической действительности. Грин сочувствует тем своим героям, которых напыщенные буржуа клеймят как грешников и преступников.



Даже в своем падении они оказываются лучше, благороднее, выше «добропорядочных» владельцев. В душах этих общественных отщепенцев может вспыхнуть искра человечности, они способны на доброту и сердечное тепло - качества, которых напрасно было бы искать у империалистических политиков и деятелей, министров и офицеров разведки, лицемерных священников и напыщенных богатеев.



Еще в юношеские годы Грин мечтал о далеких странствиях. Став писателем, он осуществил очень много путешествий, побывал в разных частях мира, во многих странах. Каждое из таких путешествий оставило глубокий след в сознании художника, дало ему возможность со знанием действительности, реалистически и правдиво писать об африканской республике Либерии и Южном Вьетнаме, Кубе или Гаити. Результатом первого путешествия в Африку стала интересная и важная для творчества Грина книга, своеобразный дневник под названием «Путешествие без карты» (1936), в которой он рассказывает о своем пути через леса Либерии. Читая эту книгу, будто бы видишь глазами наблюдательного писателя, художника твердого и поэтического, мир туземцев этой единственной на черном континенте страны, которая в 30-х годах имела государственную самостоятельность.



Раздумья, которые легли в основу первой книги Грина об Африке, как и определенные черты личности самого рассказчика, помогают нам яснее понять, как пришел писатель к одной из наилучших своих книг - роману «Тихий американец». Это произведение с каждым годом приобретает большую ценность.