Cочинение «Бабье лето»

Люблю осень. Осенью лес преображается, одевается в самые яркие и пестрые краски. Осенью природа затихает и дает призадуматься. Можно побродить по осеннему парку и помечтать. Особенно, мне нравится гулять в период, который в народе называют – "бабье лето".



В этот небольшой период, погода разгоняет хмурые облака, а пригревающее солнышко, будто, ненадолго возвращает ощущение лета.



"Бабье лето" – это отголосок обыкновенного календарного лета, которое как будто бы не хочет уходить. Но время это еще чудеснее, так как являет собой уникальное сочетание и солнца, и оранжевого мира. Желтые листья деревьев окрашивают лес в золотой цвет, а тихий ветер шелестит листвой.



Особенно, гуляя по осеннему парку, я люблю слушать шорох листьев под ногами. Это дарит мне легкое романтическое настроение и, в это время, особенно, хочется читать стихи про осень. Вероятно, поэтому так много людей обожает в бабье лето ходить в лес, парк или просто выезжать за город, чтобы прочувствовать красоту русской природы в этот трогательный период.



Что для меня "бабье лето"… Наверное, это часть осенней сказки, таинственного превращения природы из одного состояния в другое. А еще это приятные воспоминания о лете и долгое ожидание, еще не скорой зимы.