Cочинение «Бабушкины пирожки»

Уже на пороге уютного жилья моей бабушки я улавливаю запах пирожков. Ох, эти пирожки! Они такие вкусные! Мы все ее внучки только и хотим скорее приехать к ней в гости на пирожки. Так как ее пирожки, это наше убеждение, – это непревзойденное кулинарное произведение искусства. Бабушка знает, как мы любим ее пирожки, поэтому всегда к нашему приезду старается приготовить немало.



Мне приятно наблюдать, как бабушка готовит это неповторимое изделие с внеземным вкусом. Сперва она готовит закваску из молока, муки, сахара и дрожжей. Пока закваска настаивается, чтобы начать подходить, т. е. должны появиться пузырьки, она готовит «поле деятельности». Все с кухонного стола убирается, так как отныне на этом плацдарме будут появляться пухленькие, ароматные, узорчатые пирожки. Бабушка каждый пирожок украшает то листочком, то колосочком, то зубчиками, то какими-то цветочками.



Я заметила, что бабушка всегда надевает чистенький белый фартучек, будто готовится к какому-то праздничному действу.



А еще она улыбается каждому пирожку, и приговаривает: «Вот знаменитый казачок! А иди-ка к своему войску!» – и сажает его в ряд к другим на противень. Когда стройные ряды пирожков-казачков заполнены, она смазывает их яйцом, сбитым с молоком. И вдобавок делает это большим гусиным пером.



Для меня это какое-то чародейство: и перо, и приговаривание бабушки, и ее праздничный вид. Может, поэтому и пирожки такие вкусные-превкусные.