Cочинение «Бабушкины руки 1»

Тихий голос неспешно ведет меня через дремучие леса и высокие горы на встречу с Иваном-царевичем, Сивкой-Буркой, Жар-птицей, королями и принцессами. Мои глаза закрываются, а теплые мягкие руки с морщинками все еще гладят меня по волосам, заботливо поправляют одеяло.



Мне спокойно и уютно, потому что рядом - моя любимая бабушка.



Так было много лет назад, и сейчас мне уже не нужны сказки на ночь, засыпаю я быстро и легко, набегавшись на улице до приятной боли в ногах. Но добрые бабушкины руки всегда рядом я готовы утешить и ободрить в трудные минуты, накормить, когда голоден, даже защитить, если родители чего-то не понимают.



Эти руки не знают усталости, они всегда найдут себе дело.



Мягкие и нежные, когда обнимают меня или месят тесто, они становятся неутомимыми и настойчивыми во время выполнения бесконечной домашней работы.



Родители говорят, что бабушка очень постарела за последние годы, а дедушка со все большим волнением следит за бабушкиными руками, когда они капают на кусочек сахара сердечные капли.



Бабушка, я очень тебя люблю и мне совсем не трудно (как ты думаешь) ходить в магазин, копать огород, рубить дрова и приносить воду. Пусть твои руки, отдохнувшие и набравшиеся сил, пекут пироги и перелистывают страницы газет, заваривают чай и поправляют на мне воротничок. Пусть они всегда будут рядом - теплые, добрые и родные.