Cочинение «Бабушкины руки 2»

У каждого из нас бывают моменты, которым суждено сохраниться в сердце на всю жизнь. С раннего детства в нас закладывается особое отношение к некоторым вещам. Мы по-разному воспринимаем явления и события, которые случаются в нашей жизни. И некоторые впечатления (у каждого они свои) приобретают для нас особенное значение, постоянно сопровождая нас, вызывая светлую улыбку. Для меня такими незабываемыми стали руки моей бабушки.



Когда я была еще совсем маленькой, то часто оставалась с бабушкой. Мама и папа уходили на работу, и я начинала капризничать, потому что никак не хотела оставаться дома без них. Тогда бабушка подходила ко мне и брала меня на руки. И я сразу же успокаивалась. От ее мягких ладоней веяло таким теплом, что мне становилось уютно и хорошо. По вечерам она читала мне сказки. Я всегда ярко представляла то, что происходит с героями, как будто сама оказывалась участницей всех событий. Иногда в сказках бывали страшные моменты. Тогда я испуганно вздрагивала, а бабушка нежно обнимала меня за плечи и ласково улыбалась. И я сразу чувствовала, что у сказки непременно будет счастливый конец. А хорошие герои (и, конечно же, я вместе с ними) обязательно победят.



А еще бабушкины руки всегда пахнут чем-то приятным и сладким. У нас в доме никогда не переводятся вкусные пироги и печенье. Иногда я захожу на кухню и слежу, как ее умелые руки проворно месят тесто, лепят из него разные фигурки. И все это она делает с такой любовью и радостью! Наверное, ее руки передают эту любовь тесту. Потому что когда я откусываю воздушный кусочек пирога, пахнущий чем-то невероятно вкусным (приготовленным ее же руками джемом или вареньем), я словно ощущаю бабушкино тепло и заботу.



А как мне нравится зимними вечерами, удобно устроившись у камина, наблюдать за тем, как бабушка вяжет новый свитер, носочки, шапочки или уютный мягкий плед. В ее пальцах быстро и проворно мелькают длинные спицы, вывязывая замысловатые узоры. "Косички", "жучки", "ромбики", "жгутики" переплетаются между собой, как будто подчиняясь какому-то волшебству. Мягкие и пушистые разноцветные клубки разложены в отдельные мешочки и никогда не перепутываются. Я пыталась сама научиться вязать. Но спицы то и дело выскальзывали у меня из рук, нитки перепутывались и обрывались, а упрямые петли все время куда-то терялись или, наоборот, неизвестно откуда появлялись новые. И уж конечно, никакого узора у меня не выходило. Как же ее руки так умело справляются со всеми этими непослушными вещами? Так легко, кажется, совсем без труда, с ее спиц сходят прекрасные изделия. И когда я надеваю кофточку, связанную бабушкиными руками, то чувствую, что она вложила в нее всю свою теплоту. Так что я знаю: у моей бабушки по-настоящему волшебные руки.



И если мне становится отчего-то тоскливо или плохая погода за окном навевает грусть, я прихожу к бабуле, сажусь рядом с ней и беру ее за руку. В тот же момент все печали и неприятности куда-т° уходят, на душе становится светло и хорошо. Даже наша кошка всегда приходит к бабушке и трется о ее ладони, довольно мурлыча себе под нос. Мне кажется, что тепло и заботу бабушкиных рук я не смогу забыть никогда. Они все могут, все умеют. Они дарят радость.