Cочинение «Бабушкины руки»

Мою бабушку зовут Клавдия Петровна. Она живет в красивом, живописном селе. С огромным нетерпением жду я начала каникул, чтобы поскорее поехать в гости к бабушке. Она всегда встречает меня на автостанции, а дома сразу начинает кормить чем-нибудь вкусненьким. Я думаю, у моей бабушки золотые руки. Ведь она умеет все. Только у моей бабушки такие ароматные, воздушные пирожки с различной начинкой: с малиной, с клубникой, с грибами, с печенкой. А как по утрам пахнет свежевыпеченным хлебом! Бабушка специально встает пораньше, чтобы подоить корову и напоить меня свежим молоком с горбушкой настоящего деревенского хлеба. Сметану и творог бабушка тоже делает сама. Даже запекает в печи ряженку в глиняном кувшине. В огороде у нее ровные, ухоженные грядки, садовые инструменты она хранит в резном деревянном ящике. У бабушки самые вкусные яблоки и груши. В коровнике всегда светло и чисто. Есть у бабушки и маленькая пасека. Весной и летом она всегда передает нам в город мед, а мы угощаем всех наших родственников. Зимой бабушкин мед - самое первое средство от простуд и кашля.



А как наша бабушка вяжет! У меня есть и свитер с красивыми оленями, и теплые шерстяные носки, и пуховая шапочка с шарфиком, связанные бабушкой. Я не знаю, чем она удивит меня в следующий раз.



Бабушкины руки изрезаны морщинами, но все равно теплее и надежней их ничего нет. Вечером она присядет возле моей кровати, положит свою руку мне на лоб, и сразу уходят все горести и печали. Спасибо бабушкиным рукам.