Cочинение «Баллада в творчестве поэтов XVIII XIX столетий»

Жанр баллады возник в средние века как танцевальная песня с драматургическим действием. Развитие литературной баллады связанный с творчеством поэтов-романтиков и их предшественников Гете и Шиллера. Уже в XVIII столетии балладу определяют как стих, в котором рассказывается о каком-то необыкновенном событии. Автор выступает только как рассказчик, его собственные чувства скрываются, авторский язык почти отсутствующий, она только объясняет читателю обстоятельства действия. За своим строением баллада быстрее напоминает драматический, чем лирическое произведение, в ней обязательная драматическая кульминация, которая часто совпадает с развязкой - неожиданным финалом.



Сюжеты баллад авторы брали из народного творчества, исторических легенд, которые давали поэтам возможность отойти от реальной жизни, нарушить сложные философские или моральные проблемы. Например, известная баллада Гете «Фульский король», известная в мастерском переводе В. Жуковского «Лесной царь». В ней три персонажи: отец, ребенок и лесной король. Ребенок боится таинственного леса, и его страх или рождает в воображении лесного короля, или, если поверить у существования таинственных существ, дает королю власть над ребенком. Отец успокаивает сына, стараясь дать простые и понятные объяснения того, что его пугает. Ребенок не может понять отца, его душа живет своей собственной жизнью. Баллада будит воображение читателя, принуждает внимательно прислушиваться к своим чувствам.



Ф. Шиллер избирал для своих баллад исторические сюжеты, обращаясь не к воображению, а к моральным чувствам читателей. Баллада «Поликратов перстень» раскрывает проблемы человеческой судьбы. Сюжет рассказывает о царе Поликрате, которому долго во всем везет: и в военных походах, и в личной жизни. Царь Египта предупреждает его, что за дары судьбы надо платить, что боги не всегда будут помогать ему, когда он будет заботиться только о себе. Поликрат по совету царя Египта бросает в море свой наиболее дорогой перстень, даря его богам, но на второй день царю Самоса приносят огромную рыбу, в желудке которой нашли этот перстень. С ужасом смотрит на возвращенный богами дар царь Египта, он провещает Поликрату страшное будущее и оставляет его. Композиция баллады построена драматически: чем больше счастливит Поликрату, тем большую опасность ощущает царь Египта. Коварное убийство Поликрата, какое известно из истории, лежит за пределами баллады, но читатель догадывается, что судьба Поликрата в самом деле в опасности.



Баллада «Перчатка» рассказывает о случае, описанном во французских летописях: однажды Франциск I собрался смотреть диких зверей, одна из дам упустила перчатку, которая упала между зверьми, дама приказывает влюбленному у нее рыцарю достать перчатку, рыцарь смело подходит к зверям, берет перчатку, возвращается к даме и бросает ей перчатку в лицо. Баллада состоит из двух частей: в первой, большей за размером, Шиллер описывает зверей, все ждут кровавого зрелища; вторая часть баллады почти дословно рассказывает случай из летописи. Автор предлагает читателям самим оценить поступок капризной дамы, которая через мелочь подвергает смертельной опасности жизнь рыцаря.



Польский поэт-романтик Адам Мицкевич обращается к фольклору, чтобы воссоздать художественное мышление народа, показать моральные проблемы, которые его интересуют. Фантастический мир, а не реальный, по его мнению, воплощает народный идеал: невиновность находит защиту, плохие поступки - карюю от сверхъестественных сил. Наиболее полно они воплотились в балладе «Рыбка».



Как литературный жанр баллада сыграла важную роль в развитии литературы, она дала возможность широкому кругу читателей обратиться к народному творчеству, ее образам, идеям и эстетичным ценностям.