Cочинение «Бардовская песня (заметка в газету)»

Я пишу эту статью под впечатлением недавнего посещения концерта известного харьковского барда Владимира Васильева. Пошел я на этот концерт по совету родителей, которые очень любят именно этот песенный жанр авторской песни. Я хотел понять, почему, чем эти песни так милы моим родителям, почему они предпочитают их всем остальным. До этого концерта я не раз слышал песни многих бардов, читал кое-что о них, о проводимых фестивалях авторской песни. Но никак не мог понять, почему авторская песня оказалась столь живучей и не подвластной времени.



Песни бардов широко распространились и стали популярными в нашей стране в 1960-е годы. С тех пор музыкальные вкусы менялись не раз. Рождались и сходили на нет различные направления в музыке, а бардовские песни жили, не изменяли себе, круг их любителей ширился. Появлялись новые авторы, менялись темы песни, затрагивались современные проблемы. Но ведь все это было и в других жанрах.



На этом концерте я понял. Нет, не понял, а скорее почувствовал душой, в чем особенность авторской песни: она в доверительном, дружеском отношении к слушателям, которые не просто слушатели, а полноправные соучастники пения со сцены. Бардовские песни не заставляют вас вскакивать с мест, пританцовывать, размахивать руками, притоптывать в такт, как во время исполнения попсы. Песни, звучавшие в этот вечер со сцены, звали к сопереживанию, к ироническому отношению ко многим явлениям нашей жизни, к любви ко всему живому. Вот это духовное единство зала и исполнителей, я считаю, является тем феноменом, благодаря которому бардовская песня живет полнокровной жизнью как жанр. Если на этих концертах и встает зал, то только затем, чтоб общим пением почтить память ушедшего из жизни барда. А ушло их, великих, немало: Б. Окуджава, Ю. Визбор, В. Высоцкий. Увидите афишу о концерте авторской, бардовской, песни – идите. Советую. Может, вы и не станете ее фанатом, но то, что получите удовольствие, – гарантирую.