Cочинение «Белая сказка»

И уносят меня, и уносят меня

В звенящую, снежную даль

Три белых коня, эх, три белых коня —

Декабрь, Январь и Февраль. . .

(из песни Е. Крылова-Л. Дербенева)



— Лизонька, просыпайся! — ласково будит меня мама входя в мою комнату утром. Я потягиваясь в постели и продолжаю лежать с закрытыми глазами. Ох, как же не хочется вставать утром — темно, холодно, а за окном-то — снег! Вот опять надо одеваться, свитер, шубу, шапку, сапоги и варежки. Ах, как же просто летом и быстро!



Но хотя и ворчу сначала, а зима мне все-таки нравится. Нравится она мне не только потому, что у меня зимой день рождения и длинные каникулы, и мы встречам Рождество и Новый Год (значит подарки, много подарков), но еще и потому, что зимой красиво и все сказочно.



Ну, взять, например, хоть елку. Разве сравнишь зимнюю красавицу и летнюю простушку? Зимой вон она какая — пышная, украшенная, наряженная, стоит или дома, или одетая в белую шаль в лесу. А озеро в парке рядом с нашим домом. Намного красивее зимой, чем летом — все покрыто ледяным кружевом. Ну а снег летом бывает? Не дождетесь, если, конечно, вы живете не на Северном полюсе. Сколько дел можно переделать зимой на улице — и снеговика слепить, брату шею намылить (снегом конечно), и в снежки поиграть, и сосульки сесть, а потом заболеть ангиной и смотреть телевизор дома, а не идти в школу.



Если бы я была феей, то сделала так, чтоб зима длилась хотя бы полгода, а не три месяца. Сначала — разминка, мягкая зима, с тихими снежинками и легким ветром, чтоб привыкнуть, а потом — крепкий мороз, чтоб щеки горели, и много, много густого снега и льда, чтоб можно и на коньках покататься, и на санках, и каждый день. А то у нас, в Лондоне снег — редкость. То ли дело в Москве или Лапландии. Там снег как пошел, так и сел, не тает, не надо им запасаться на завтра. И там он густой и искристый, как бы усыпанный бесчисленными диамантами. Идешь по такому снегу вечером по тихому московскому парку, на небе мерцают звезды, и веришь, что ты в лесу, как в сказке «Морозко». Сейчас встретишь его — Морозко, Деда Мороза, значит, и он тебя осыплет подарками.



Ведь только зимой можно встретить Деда Мороза и Снегурочку. Как же мы все готовимся к этой встрече — один раз в год — но без них зимы не бывает. Я люблю накануне Рождества повесить свой специальный красный носок у камина и лечь спать в ожидании подарков под елкой. А Новый год встретить, не ложась спать вообще всю ночь. Это тоже, как в сказке, бывает один раз в году — зимой. А как же День рождения? Раз в году, и у меня он тоже зимой! Все еще впереди, зима не кончилась! И уже легче вставать темным холодным утром, потому что оно пройдет, пройдет зима, и я буду скучать по ней и ждать, снова с нетерпением ждать ее.



— Лиза, опоздаешь в школу! — снова раздается уже нетерпеливый голос мамы.



— Мама, а ты любишь Зиму?