Cочинение «Белка, которая забрела…»

Был солнечный мартовский день, воскресенье. К каникулам оставалась неделя, расположение духа было неплохое, и мы шли проспектом. Снег уже осунулся между деревьями, его островки еще белели по низинам. В некоторых местах на обнаженной земле, будто спрессованное, лежала прошлогодняя листва. Здесь было раздолье воронам. Они совсем не боялись бродячих, диких собак и что-то искали на земле, которая оттаивала. Собаки мирно лежали, положив морды на выпростанные лапы. Глаза были прищурены, они, казалось, улыбались, но уха едва вздрагивали. Собаки словно всем своим видом показывали: у нас уха насторожены, с нами шутки плохие. Эту мирную картину нарушило зажигательное детское восклицание:



* — Мама, мама, взгляни, белка!



Мы также обернули головы туда, куда показывал малыш, и были немало удивленные, увидев белку в сероватой шубке, которая бежала вдоль проспекта, именно напротив Дворца культуры. Как она попала к городу? Мы начали размышлять. Вдоль проспекта густо насаженные липы, клены, тополя, березы. Возвратив главы туда, откуда бігла белочка, увидели, что ряд деревьев медленно переходит в парковую зону. Вот где живет пушистое чудо – в городском парка. А что она делает здесь, эта білочка? Забрела ли? Вот-вот она достигнет троллейбусной остановки. Мы стояли и смотрели, что белка будет делать дальше. Лесная красавица тоже замершая. Сорок-белобокая, что сидела на ветви клена, подала голос. Собаки лениво подняли головы и безразлично посмотрели на нарушителя их покоя. Одна из собак, вероятно, заметила белку. Она встала, замахала хвостом, потащилась в ее сторону и зевнула. Пока мы наблюдали за собакой, белка исчезнувшая, будто бы растворилась в воздухе.



* — Ничего, белочка найдет путь домой, — сказал кто-то из нас.



За какой-то миг мы продолжили свой путь, и весь день имели приподнятое, красивое расположение духа.