Cочинение «Белый Мишка»

У меня есть игрушка – белый Мишка. Если нажать ему на лапу, он начинает светиться – сначала зелёным, потом красным, потом синим и жёлтым цветом. Его мне подарила бабушка на День рождения. Иногда, когда мне грустно, я сажаю Мишку на кровать и жму ему лапу. Он начинает светиться, я засыпаю, и мне снятся красивые, добрые разноцветные сны. Большую часть времени медведь сидит на шкафу, и я знаю, что он смотрит, как я играю, собираю конструктор, рисую или смотрю мультфильмы. Мишка всегда готов прийти мне на помощь и утешить меня в трудную минуту.