Cочинение «Бенито Муссолини (Амилькаре Андреа)»

Benito Mussolini (1883-1945), основоположник итальянского фашизма, глава итальянской фашистской партии и правительства Италии в 1922-43 и марионеточного правительства т. н. республики Сало в 1943-45. Бенито Муссолини родился в 1883 в семье деревенского кузнеца в провинции Форли области Эмилия-Романья, в небольшой деревушке Довиа. Детские годы его ничем особенным не были отмечены, правда, он научился хорошо играть на скрипке, что впоследствии послужило для него поводом говорить о своей принадлежности к артистическим натурам. В начале XX века Муссолини жил и работал в Швейцарии, где перепробовал профессии каменщика, помощника кузнеца, был чернорабочим. В это же время он вступил в Социалистическую партию, активно пропагандируя социалистические идеи среди итальянских рабочих-эмигрантов. 2. Вернувшись на родину, Муссолини занялся журналистикой и литературой, работал учителем.



В 1908 он написал статью о Ницше "Философия силы", которая, наряду с его ораторскими способностями, принесла ему известность. В 1912-14 Муссолини был редактором центрального органа Итальянской социалистической партии (ИСП) газеты "Аванти! " ("L'Avanti! "). За агитацию в пользу вступления Италии в войну на стороне Антанты, в ноябре 1914 он был исключен из ИСП. Несмотря на призывы к войне, сам Муссолини воевать не торопился. Получив ранение в учебном подразделении, больше ни в одном бою он не участвовал. Тогда же он основал собственную газету "Пополо д'Италия" ("Popolo d'Italia"). После 1-й мировой войны многие разочаровавшиеся фронтовики склонны были во всех бедах винить парламент и демократию, стремились военизировать гражданскую жизнь и создавали отряды "ардити" (смельчаков). На этой волне Муссолини в марте 1919 образовал "Союз борьбы" - "Фашио ди компаттименто", главной целью которого он провозгласил борьбу за интересы нации. "Я всегда был уверен в том, - заявлял Муссолини, - что для спасения Италии надо расстрелять несколько десятков депутатов. Я уверен, что парламент - бубонная чума, отравляющая кровь нации. Ее нужно истребить". 3. 2 октября 1922 Муссолини со своими сторонниками, построенными в многотысячные колонны, осуществил поход на Рим.



Парламент Италии большинством голосов передал ему власть. Несколько лет Муссолини не осмеливался открыто действовать только насилием, но в 1926 он наконец уничтожил остатки оппозиции в стране. Им были изданы чрезвычайные законы, по которым все политические партии, кроме фашистской, запрещались и распускались, а их депутаты изгонялись из парламента. Тогда же Муссолини создал фашистский трибунал, осудивший с 1927 по 1937 около 3 тыс. антифашистов. Высшим законодательным органом в стране стал Большой фашистский совет. Была запрещена деятельность свободных профсоюзов, всех демократических организаций, начал осуществляться открытый террор, поощрялись доносы, разжигалась подозрительность граждан друг к другу. Старая мораль объявлялась буржуазным пережитком, а новая заключалась в полном подчинении интересов личности фашистскому государству. Приход в 1933 к власти в Германии Гитлера обеспечил Муссолини достойного союзника. Уверенный в его поддержке, Муссолини развязал войну с Эфиопией. Опираясь на союз с Гитлером и подписанные Римские соглашения (см. "Стальной пакт"), Муссолини перешел к реализации своих агрессивных планов в Европе - организовал в 1936 военно-фашистский мятеж против республиканской Испании, в результате которого там был установлен режим генерала Франсиско Франко. "Стальной пакт" Подписанный 22 мая 1939 в Берлине "Пакт о дружбе и союзе между



Германией и Италией". В преамбуле к пакту содержались утверждения о том, что обе стороны якобы объединило стремление к сотрудничеству "в сфере обеспечения мира в Европе", что они и впредь полны решимости совместно "выступать за сохранение своего жизненного пространства и поддержание мира", бороться за "сохранение основ европейской культуры". Большое представление, устроенное национал социалистическим диктатором для фашистского дуче в Берлине на Олимпийском стадионе, 29 сентября 1937. В свете прожекторов эмблемы обоих диктаторов - свастика и менторские пучки. Между ними Муссолини, говорящий с массами. Государственный визит итальянского диктатора стал триумфальным праздником германо - итальянского братства. Ось Берлин-Рим была установлена окончательно. Основное содержание пакта излагалось в семи статьях. Во время осуществленного Гитлером аншлюса Австрии Муссолини, несмотря на существовавшие договоры, отказался предоставить помощь австрийскому правительству. В сентябре 1938 Муссолини явился одним из организаторов Мюнхенского сговора, предопределившего захват Германией Чехословакии и способствовавшего развязыванию 2-й мировой войны 6. Дальнейшие события, непосредственно предшествовавшие подписанию Мюнхенского соглашения, выглядят следующим образом: маневры англо-французской дипломатии с целью оправдать перед общественным мнением подготавливаемую сделку с Гитлером и попытки склонить Чехословакию к капитуляции; мятеж судетских нацистов 13 сентября, подавленный вооруженными силами Чехословакии; Берхтесгаденское свидание 1938, в ходе которого Чемберлен, в принципе согласившись с требованием Гитлера о передаче Германии пограничных чехословацких территорий, лишь выразил просьбу не начинать боевых действий (15 сентября) ; англо-французский ультиматум (18 сентября) о передаче Германии части чехословацкой территории ("необходимо уступить Германии районы, населенные преимущественно судетскими немцами, чтобы избежать общеевропейской войны"), принятый 21 сентября президентом Чехословакии Э. Бенешем; встреча Чемберлена с Гитлером в Бад-Годесберге для обсуждения новых, еще более тяжелых для Чехословакии требований германского правительства (22 сентября). В момент наивысшего напряжения Муссолини посоветовал Гитлеру созвать четырехстороннее совещание с целью уладить все возникшие проблемы. Согласившись на это предложение, Гитлер выступил 26 сентября на массовом митинге во Дворце спорта в Берлине с речью. Он заверил Чемберлена и весь мир, что если проблема судетских немцев будет решена, то он не станет выдвигать дальнейших территориальных претензий в Европе. Чемберлен в третий раз направился в Германию, в Мюнхен, буквально умолять Гитлера о мире.

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