Cочинение «Бесценная победа»

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Она длилась очень долго – четыре года. Война шла не только на фронте, но и в тылу. Работники тыла голодали и работали круглыми сутками, обеспечивая фронтовиков продуктами и снарядами.

Трудились даже дети. На заводах им подставляли ящики, чтобы ребята дотягивались до станка. В колхозах дети собирали урожай, сберегая каждый колосок, каждую картошину для бойцов советской армии. Сами ребята голодали, многие умирали от голода, от истощения, от холода.

Солдаты бились с врагом насмерть, зная, что за ними – их семьи, и отступать некуда. В стихотворении В. Лебедева-Кумача есть такие строки:





Немецкие танки друзей окружили,

И справа, и слева фашисты зашли.

Герои стоять до конца порешили,

Полдюжины танков вдвоём подожгли.





А в повести С. Георгиевской описывается героическая женщина, которая везла очень важный пакет командиру отряда, преодолевая много препятствий на своём пути.

В истории отмечено множество героических поступков советских людей ради достижения единой цели – Победы!

И мы должны сберечь этот мир, который достался нам такой ценой.