Cочинение «Без ничего не может жить человек»

Человеку трудно жить без любви, надежных друзей, но, по-моему, все-таки главное в жизни - это работа, любимое дело.



Зачастую человек, проработав многие годы, уходит на пенсию и ощущает свою ненужность, бессмысленность дальнейшего существования. Ведь так важно в любом возрасте ощущать радость от проделанной работы и чувствовать себя нужным людям.



Ощущение радости от успешно завершенной работы знакомо нам с детства. Как нелегко даются маленькому ребенку первые шаги, но как велика его радость, когда удается их совершить. Кстати, чем сложнее наша работа, тем больше удовлетворения мы получаем при ее выполнении. В этом я убедился на собственном опыте. Например, когда решаешь простые задачи по математике, то и радости особой не чувствуешь. А если справляешься с трудной задачей, тогда чувствуешь себя победителем.



Я думаю, что люди, которые не любят трудиться и ищут легкой жизни, никогда не бывают счастливыми.



Бездействие разрушает и тело, и мозг. Совсем не важно, каким трудом занимаешься - физическим или умственным.



Любой труд развивает и помогает человеку всю жизнь оставаться человеком.



Среди долгожителей есть люди разных профессий. Но всех их объединяет одно: они всю жизнь много работают и никогда не сидят без дела.



Не зря говорят, что труд создал человека, потому прожить без него невозможно.