Cочинение «Библия — Выдающийся памятник мировой литературы »

Библия — это религиозный и литературный памятник. Она известна всему человечеству, переведена на 1800 языков мира. Библию называют по-разному: Священным Писанием, Словом Божьим, Книгой книг, Книгой спасения, но самое распространенное название — Библия, которое утвердилось у христиан еще в IV столетии.



Всего в Библии насчитывается 77 книг. Они создавались постепенно на протяжении нескольких столетий (XII в. до н. э. ). Авторы (а их было более 40) занимали разное социальное положение в современном для них обществе. Моисей, например, был воспитан в знатной египетской семье; Петр был рыбаком; Соломон — царем; Матвей — сборщиком налогов; Павел — раввином.



Библия создавалась на трех языках: древнееврейском, арамейском и греческом. Состоит она из разных по форме и содержанию книг: 50 из них составляют Ветхий завет, а 27 — Новый.



Само слово «завет» можно объяснить словами «союз», «соглашение». Это соглашение заключил Бог с людьми: с Адамом и Евой после их грехопадения, потом с Ноем после всемирного потопа и с Авраамом — основоположником еврейского народа. К основным произведениям Ветхого завета относят «Давидовы псалмы», «Книгу притчей царя Соломона» и «Книгу пророка Исайи». В «Давидовых псалмах» изложены моральные нормы поступков и поведения достойного человека как основы счастливой жизни, звучит противопоставление им аморальности безбожников и преступников, что ведет к страданиям и гибели.



В «Книге притчей царя Соломона» (Соломон был сыном царя Израиля Давида, прославился своей непревзойденной мудростью) изложены моральные заповеди христианства. Главная цель этой книги — познакомить читателя с основными нормами праведной жизни. Автор утверждает, что мудрость состоит в том, чтобы жить по Божьим заповедям. Притчи царя Соломона построены по принципу противопоставления: мудрость и глупость, правда и ложь, вера и безверие, покорность и гордыня, честность и обман, любовь и ненависть, радость и гнев, трудолюбие и лень. Они содержат короткие афоризмы, которые близки народной мудрости и имеют огромное значение для формирования индивидуальности.



В «Книге пророка Исайи» изображается жизнь праведников, исцеленных Богом от различных болезней и уродств, обновление природы и ее расцвет.



Новый завет — это поэтический рассказ о рождении, духовном подвиге, смерти и воскрешении основоположника христианства Иисуса Христа. Состоит Новый завет из четырех Евангелий (от святых Матвея, Марка, Луки, Иоанна), одной исторической книги «Деяния святых Апостолов», 21 послания Апостолов и Апокалипсиса.



Новый завет возник благодаря появлению Иисуса Христа как соглашение, заключенное со всеми народами, а не только с еврейским, как Ветхий. Сам Иисус появился в палестинских городах, в Иерусалиме как молодой неизвестный учитель, который творил чудеса: воскрешал мертвых, исцелял больных, а главное — проповедовал. И слова из его учения были необыкновенными. Потом его стали называть Христос. «Христос» — значит царь. Христиане ведут летосчисление со дня сотворения мира и от дня рождения Иисуса Христа, появления которого люди ждали тысячелетиями.



Особенное место в Священном Писании занимает Евангелие, составили его четыре евангелиста: Матвей, Марк, Лука и Иоанн.



Апостол Матвей был свидетелем многих чудес, сотворенных Спасителем, он проповедовал благую весть иудеям Палестины.



Евангелист Марк проповедовал в Риме. Он был первым епископом Александрийской церкви и умер мученической смертью.



Третий апостол Лука имел блестящее образование, был врачом. Верный спутник Павла, он написал свое Евангелие согласно проповеди своего учителя.



Иоанн Богослов стал одним из любимых учеников Иисуса, наиболее приближенным к Господу.



Библия — это неисчерпаемый источник, который удовлетворяет духовную жажду человечества. В изречениях Христа, в книгах заветов собраны знания, которые касаются самых потаенных душевных глубин человека. В этом и состоит общечеловеческое значение и вечная ценность Библии.