Cочинение «Библия для верующих и неверующих»

Внимательное ознакомление с весьма многочисленной антирелигиозной литературой привело меня к следующим выводам:

1. Эта литература поражает прежде всего своей невероятной отсталостью. В ней можно найти множество положений, высказанных в науке 100-150 лет назад и после давно уже решительно отвергнутых.

2. Во многих случаях дело обстоит гораздо хуже: здесь обнаруживаем массу грубейших извращений фактов и совершенно явных вымыслов.

3. Авторы многих антирелигиозных произведений обнаруживают потрясающее невежество, зачастую в самых элементарных вопросах. Последнее, впрочем, объясняется, в частности, тем, что среди множества людей, пишущих на атеистические темы, нет ни одного не только выдающегося, но просто рядового ученого.



Было рассмотрено свыше 120 книг и статей антирелигиозной пропаганды. Несмотря на такое обилие литературы, замечания к ней можно свести к нескольким пунктам, так как подавляющее большинство этих брошюр и статей добросовестно повторяют друг друга. Порой добросовестность эта бывает поразительной.



Например, Гурьев текстуально повторяет Ярославского и Рожицина, который не остается в долгу, также буквально воспроизводя Ярославского. Подобных " заимствований" в разных статьях и книгах обнаружено множество, хотя я не задавался целью установить степень самобытности просмотренной литературы.



Основные замечания позволю себе сгруппировать следующим образом.



ВОСКРЕСАЛ ЛИ ХРИСТОС?



Это основной вопрос всей религии, всей философии, всех наук, касающихся человеческих воззрений, ибо воскреснуть мог только Бог. Следовательно, вопрос о воскресении -- это вопрос о том, есть ли Бог. Не удивительно, что почти все произведения антирелигиозников основываются на вопросе о воскресении, и все они, как положено, отвечают на этот вопрос отрицательно. Они, возможно, не представляют себе, что после некоторых важнейших открытий (о них скажу позже) факт воскресения Христа признал не кто иной, как Фридрих Энгельс. Конкретно, в предисловии к переизданию своих сочинений он пишет: "Новейшие каппадокийские открытия обязывают изменить наш взгляд на некоторые немногие, но важнейшие события мировой истории, и то, что казалось ранее достойным внимания только мифологов, должно будет отныне привлечь и внимание историков. Новые документы, покоряющие скептиков своей убедительностью, говорят в пользу наибольшего из чудес в истории, о возвращении к жизни Того, Кто был лишен ее на Голгофе".



Правда, эти строки Энгельса оставались неизвестными в России еще и потому, что они ни разу не были переведены на русский язык в изданиях Маркса и Энгельса.



За каппадокийскими открытиями, убедившими даже Энгельса, последовал ряд открытий не менее, а более важных. Об этом потом. Сейчас вернемся к атеистической литературе.



Основанием для антирелигиозников, в частности, для отрицателей воскресения, является, как они уверяют, отсутствие свидетельств о воскресении.



Как же в действительности обстоит дело? Действительно ли такие свидетельства отсутствуют? Один из наиболее часто выступающих авторов, некий Дулуман, пишет: "В то время, когда, по учению церковников, должен был существовать на земле Христос, жило много ученых и писателей: Иосиф Флавий, Остин Тивериадский, Плексид, Сенека и др. , -- однако все они ни слова не говорят о Христе".



Я привел цитату из Дулумана не потому, что считаю его наиболее авторитетным исследователем данного вопроса, а потому, что он буквально процитировал здесь некоего Кандидова, который переписал эти строки у Раковича, а тот, в свою очередь, взял их у Шахновича, который буквально повторяет Ярославского, то есть, это общее мнение наших атеистов. Правда, кое-где встречаются небольшие вариации: например, некто Соколовский к перечисленным Дулуманом писателям добавляет Либерия Сулия, а Рожицин и Тарноградский -- Тацита и Баландия. Этим исчерпывается перечень древних авторов, которые, по утврждению наших атеистов, жили в тот период и ничего не написали о Христе. Так ли это?



Начнем по порядку. О Христе действительно не писали ни Остин Тивериадский, ни Либерий Сулий, ни Баландий, но по той причине, что этих "древних писателей" никогда не существовало. Никакого Либерия Сулия не было ни в древности, ни в позднейшие времена. Существовал Лаврентий Сурий, но и он жил не во времена Христа, а на десять столетий позже. Еще больший конфуз получился с "древним писателем" Баландием. Его тоже никогда не было в природе, а был монах Боллан, но он жил позже Христа на тысячу пятьсот лет, поэтому не удивительно, что, описывая современные ему события, он мог и не касаться именно воскресения Христа. Так же вымышлен и Остин Тивериадский. В литературе известен Оссия Твердник, живший во времена палестинских событий, но это совсем не писатель, а герой старинной византийской повести, литературный персонаж.



Итак, эти "древние писатели" вряд ли могут приниматься в расчет. Но кроме них атеисты упоминают еще Иосифа Флавия, Плиния Старшего, Тацита. Они, как утверждают атеисты, тоже не оставили никаких свидетельств о воскресении Иисуса Христа. Так ли это?



Начнем с Иосифа Флавия. Он один из наиболее надежных исторических свидетелей. Карл Маркс говорил: "Достоверная история может писаться лишь на основе таких документов, как произведения Иосифа Флавия и равноценные им".



Кроме того, Флавий во время своей жизни мог также быть в курсе событий, описанных в Евангелии. Наконец, Флавий не был последователем Христа, и нет оснований ожидать от него каких-нибудь преувеличений, выгодных христианам. Действительно ли Флавий ничего не говорит о воскресении Христа?



Тем, кто это заявляет, следовало бы хоть раз в жизни заглянуть в отрывки его сочинений, вышедшие в советском издании Академии наук СССР. Там черным по белому написано: "В это время выступил Иисус Христос, человек высокой мудрости, если только можно назвать Его человеком, совершитель чудесных дел; когда по доносу первенствующих у нас людей Пилат распял Его на кресте, поколебались те, которые впервые Его возлюбили. На третий день Он снова явился к ним живой". Как же это вяжется с заявлениями и заверениями, что Иосиф Флавий ни слова не говорит о Христе?



Сделаю небольшую оговорку.

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