Cочинение «Биографическая литература для детей начала ХХ века»
Влияние декабристов на книги, издававшиеся для детей, не могло по цензурным условиям проявиться так непосредственно, как влияние войны 1812 года. Однако идеи декабристов накладывали отпечаток на формирование молодого поколения, а произведения их входили в круг детского и юношеского чтения.
В возросшем интересе к исторической тематике, к историко-биографической и научно-популярной литературе для детей тоже сказалось влияние декабристов. Много раз переводилась на русский язык книга «Сравнительные жизнеописания» о жизни и деятельности великих людей, написанная древнегреческим писателем Плутархом (46—126 гг. н. э. ). В литературе понятие «плутарх» приобрело новый, более широкий смысл. Так стали называть особый тип книг историко-биографического жанра, составивших серию жизнеописаний великих людей. Эти книги были созданы французскими писателями Пьером Бланшардом и Катрин Жозеф Пропиак. Одну из этих популярных книг — «Плутарх для молодых девиц» — перевел будущий декабрист Федор Глинка. «Плутарх для молодых девиц» — четырехтомный сборник, в который вошли биографии 76 знаменитых женщин разных эпох и разных народов. «Плутархи» не просто были переведены — они были переработаны в русских изданиях.
В переработке «Плутархов» сказалось стремление ознакомить русских детей с национальными героями. Так, французская книга «Плутарх для юношества», изданная в Москве в 1809 году, пополнилась «жизнеописанием знаменитейших россиян» — от князя Святослава до полководца Суворова. В третье издание этой книги, в 1823 году, вошли новые главы, в частности о героях войны 1812 года Кутузове и Багратионе. На содержании этих глав сказалось влияние идей декабристов. В них подчеркивается близость полководцев к народу и отчужденность от царского двора, особенно в главе о Кутузове.
В первой половине XIX века продолжает развиваться научно-популярная книга для детей. Произведения познавательные, особенно географические и природоведческие, очень распространены в этот период. Они были разных жанров: энциклопедии, складные глобусы, лото научного характера, альбомы с гравюрами и маленькими очерками, описания путешествий. Одной из наиболее популярных была книга известного ученого П. С. Пал-ласа «Путешествие по разным провинциям Государства Российского». О ней тепло вспоминают Н. И. Пирогов, А. А. Бестужев, А. И. Герцен, читавшие эту книгу в детстве.
После поражения декабристов в 1825 году в области просвещения, культуры, литературы активизировались реакционные силы. В литературе для детей и юношества их представляли писатели Борис Федоров, Виктор Бурьянов, Александра Ишимова и некоторые другие. Они пытались воспитывать детей в верноподданнических традициях, создавали в течение многих лет массу низкопробных в художественном отношении произведений.
Невозможно говорить всерьез о каком-то творческом методе этих писателей или принадлежности их к тому или иному литературному направлению. Они выступали чаще всего как подражатели сентиментализма, заимствуя в этом литературном направлении его слабые черты: чувствительность, слезливость, идилличность, многословие. Одним из самых плодовитых авторов детских книг был Борис Федоров (1794—1875). Он ловко спекулировал на потребности читателей-детей в разнообразных книжках и играх. Одно за другим появлялись его «сочинения»: «Детские стихотворения», «Сто новых детских повестей», «Детский театр», Для Федорова типично, например, такое «творение»:
Вот роза, всех цветов царица,
Блестит румянца красотой,
Как утра майского денница,
И дышит сладостной весной.
(«Детская ботаника». )
Федоров очень любит поучать:
Ты не робей,
Владеть умей
Своим коньком;
А чуть не так,
Попал впросак,
Упал бочком,
Лежи ничком.
(«Конек». )
Поучение и морализация проникают у него и в названия рассказов: «Скромный Эрнест», «Болтливая Дашенька», «Старательная Варенька», «Небрежная Аннушка». В журнале «Новая детская библиотека», который издавал сам Б. Федоров, эти рассказы помещались под рубрикой «Нравственные примеры». Имя Б. Федорова стало в русской критике синонимом бездарного и бесцеремонного коммерсанта от литературы.
Первой профессиональной писательницей в литературе была Александра Осиповна Ишимова (1806— 1881). Она писала занимательно, умело строила повествование в многочисленных книгах для детей от мала до велика: «Чтение для детей первого возраста»; «Бабушкины уроки, или Русская история в разговорах для маленьких детей»; «История России в рассказах для детей». Но книги А.
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