Cочинение «Биография Иоганн Себастьян Бах»

Иоганн Себастьян Бах (1685—1750) — великий немецкий композитор XVIII века. Прошло уже более двухсот лет со дня смерти Баха, а интерес к его музыке все возрастает. При жизни композитор не получил заслуженного признания. Вынужденный служить придворным музыкантом, органистом и руководителем хора в церкви, он всегда вызывал недовольство своих влиятельных покровителей. Аристократическому обществу не нравились глубина и серьезность произведений Баха. Его называли «ученым», то есть скучным музыкантом. А церковь находила его музыку слишком живой и человечной, слишком волнующей: ведь церковная музыка должна была подавлять мысли и чувства человека, уводить его в какой-то иной, «неземной» мир.



Большой общественный интерес к музыке И. С. Баха возник много лет спустя после его смерти. В 1802 году была издана биография Баха, написанная профессором И. Н. Форкелем. А в 1829 году под управлением немецкого композитора Мендельсона было публично исполнено величайшее произведение Баха — «Страсти по Матфею». Впервые — в Германии — осуществляется полное издание баховских сочинений. А музыканты всего мира начинают играть музыку Баха, поражаясь ее красоте и вдохновению, мастерству и совершенству. «Не ручей! — Море должно быть ему имя», — сказал о Бахе великий Бетховен (Бах — по-немецки означает «ручей»).



Жизнь Баха сложилась внешне мало примечательно. Он ни разу не покинул пределов своей страны и не приобрел мировой славы. Но его высокое мастерство, огромные знания и необычайное трудолюбие поражали окружающих. Несомненно, здесь сказались традиции простой трудовой семьи. Предки Баха издавна славились своей музыкальностью. Известно, что прапрадед композитора, булочник по профессии, играл на цитре (музыкальный инструмент типа гуслей). Он не расставался с ней даже при поездках на мельницу и играл, пока мололась мука. Из рода Бахов выходили флейтисты, трубачи, органисты, скрипачи. В конце концов каждого музыканта в Германии начали называть Бахом и каждого Баха — музыкантом.