Cочинение «Биография Йозеф Гайдн»

В 1761 году молодой, но уже довольно известный в Вене композитор был приглашен богатым венгерским князем Эстерхази руководить капеллой. Недалеко от Вены, в небольшом венгерском городке Эйзенштадте, а в летнее время в загородном дворце в Эстерхазе, провел Гайдн тридцать лет в должности капельмейстера (дирижера).



В обязанности капельмейстера входило руководство оркестром и певцами. Гайдн должен был также по требованию князя сочинять симфонии, оперы, квартеты и другие произведения. Нередко капризный князь приказывал написать новое сочинение к следующему дню! Талант и необычайное трудолюбие выручали Гайдна и здесь. Одна за другой появлялись оперы, а также симфонии, среди которых «Медведь», «Детская», «Школьный учитель».



Руководя капеллой, композитор мог прослушивать в живом исполнении создаваемые им произведения. Это давало возможность исправлять все то, что недостаточно хорошо звучало, и запоминать — что получалось особенно удачным.



Мастерство Гайдна с годами достигло совершенства. Его музыка неизменно вызывала восхищение многочисленных гостей Эстерхази, непрерывно наводнявших его дворцы. Имя композитора стало широко известно и за пределами его родины — в Англии, Франции, России. Но поехать куда-либо за пределы княжеского поместья, напечатать свои произведения или просто подарить их Гайдн не имел права без согласия на то князя. А князь не любил отлучек «своего» капельмейстера. Он привык, чтобы Гайдн вместе с другими слугами ожидал в определенное время его распоряжений в передней. В такие моменты композитор Особенно остро чувствовал свою зависимость. «Капельмейстер Я или капельдинер?» — с горечью восклицал он в письмах к своим друзьям.



Каким недолгим казалось ему время, если все же удавалось вырваться и побывать в Вене, увидеть знакомых, друзей. Сколько радости доставляли ему встречи с любимым Моцартом! Увлекательные беседы сменялись исполнением квартетов, где Гайдн играл на скрипке, а Моцарт на альте. Но такие встречи были чрезвычайно редки.



По преданию, однажды пребывание в летнем дворце затянулось до поздней осени. Наступили холода, а с ними и болезни.



Болотистая местность, окружавшая Эстерхазу, постоянно вызывала заболевания малярией. Измученные болезнями музыканты страдали и от разлуки со своими семьями. В летнее время видеться с родными им было запрещено. Князь не хотел ничего замечать. Тогда Гайдн своеобразно напомнил об этом нечуткому хозяину. Он написал симфонию, которая впоследствии получила название «Прощальной». Во время исполнения симфонии музыканты один за другим покидали оркестр и гасили свечи у своих пюпитров. В конце концов остались двое скрипачей (в том числе и сам Гайдн), которые, закончив произведение, тоже погасили свечи и ушли со, сцены. Намек был понят, и князь «милостиво» отдал распоряжение собираться в Эйзенштадт.



Зависимое положение слуги не позволяло Гайдну уйти со службы. В то время музыкант имел возможность работать только в придворных капеллах или руководить церковным хором. До Гайдна еще ни один композитор не решался на независимое существование. Не рискнул расстаться с постоянной работой и Гайдн.