Cочинение «Битва за Москву»

Каждый год в майские дни наш народ вспоминает грозные годы войны, чтит память павших, кланяется живым. В этом году страна отмечает 65-ую годовщину со дня Победы.



Великая Отечественная война. . . Она была долгой, кровопролитной, унесла много жизней. Немецкие оккупанты бомбили города, выжигали деревни, убивали мирных жителей.



И было много страшных битв, в которых враг проклятый был разбит.



Великое сраженье под Москвой, в котором мы врагу сказали грозно: «Стой!»



В ходе Великой Отечественной войны наша армия сражалась в шести гигантских битвах, провела около сорока крупных наступательных операций. Одна из важных операций - битва под Москвой, которая положила начало крутому повороту в Великой Отечественной войне. Сокрушительный разгром немецко-фашистских войск под Москвой сорвал план «блицкрига». Немецкое командование хотело во что бы то ни стало закончить войну до наступления зимы захватом Москвы, Ленинграда и Донбасса. Но враги просчитались. Вся страна встала на защиту своего Отечества. Москва - это сердце страны. Над Москвой днем и ночью, почти не умолкая, стреляли пулеметы, прикрывая огневым щитом небо над столицей.



Много было прочитано книг, историй об этих днях сражений. Но мне почему-то вспоминается прочитанная не так давно история, которую когда-то рассказал командир полка Нерсес Парсиезич Белоян.



Бои под Наро-Фоминском. Немцы просочились в тылы полка, которым командовал Нерсес Парсиезич Балоян. К их полку прибился маленький солдат Витя Кусакин, который начал военную жизнь, прожив только одиннадцать мирных лет.



Война осиротила его, лишила дома, родителей, школы, товарищей, игр и пустила, голодного, по миру. Смотрел он хмуро, озабоченно — будто уже был когда-то взрослым и вдруг опять стал маленьким. Витя рассказал, по каким улицам пробрался к полку, где у немцев позиции и где их солдат больше всего. Уже на второй день Витя Кусакин вызвался пойти на разведку — уточнить, где у немцев батарея, а где за домами прячутся танки. Находчивый и бесстрашный, он много раз ходил в город, в окрестные деревни, добывал ценные сведения о противнике.



Однажды одели Витю в отрепья, привязали к поясу грязный котелок — «оформили» под беспризорника. Вечером провели малолетнего «бродягу» через линию фронта. Виктор вызвался собрать сведения о противнике в ближайших деревнях и через три дня вернуться. Он подсмотрел, где стоят вражеские танки, пушки.



Бродяжничество мальчика вызвало у немцев подозрение, Витю схватили. Но он притворялся убедительно, его прогулки приняли за мальчишеское озорство. Однако не отпустили, оставили под надзором на кухне. Витя решил бежать. С ведрами, будто идет за водой, спустился к реке Наре. Его поймали, учинили допрос: кто он, откуда, кто прислал, с какой целью? Витя отмалчивался. И тогда его варварски наказали: отрубили пальцы правой руки. Он мужественно перенес истязание.



Витю бросили в холодный сарай и заперли. Ночью он вылез сквозь прореху в соломенной крыше и пробрался через линию фронта. Пришел в полк измученным. Его отправили в Москву, в госпиталь, но зимой он снова оказался в полку. Ночами ходил на передовую, приносил с ничейной земли, где остались лежать убитые немцы, их автоматы, пистолеты, ранцы с патронами, бинтами, сигареты и другие трофеи.



Ранним утром 1 декабря наблюдательный пункт оказался в окружении, огонь немцев вывел из строя проволочную связь. Радиостанции соседних батальонов на вызовы не отвечали. Посыльные, связные обратно не возвратились.



Между тем фашисты приблизились к дому. Из окон первого этажа отстреливались телефонисты, саперы, кладовщики, ездовые, санитары, легкораненые. Немцы зашли в тыл полка, где стояли полевые кухни. Нужно все сделать, чтобы солдатский обед не достался проголодавшимся фашистам! Как передать приказание поварам — опрокинуть котлы, вылить сваренные супы и каши в грязный снег? В эти минуты Витя вызвался передать приказ.

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