Cочинение «Благодать сохраняющая и возвращающая духовную жизнь. Ее действия»

“Жало же смерти грех; а сила греха - закон” , - говорит ап. Павел (1Кор. 15: 56) . До принятия благодати крещения, до “облечения в Господа нашего Иисуса Христа” (Рим. 13: 14; Гал. 3: 27) наша природа несет на себе все последствия Адамова грехопадения и собственных преступлений, т. к. “все согрешили и лишены славы Божией” (Рим. 3: 23) . Своими силами через собственную “праведность” фарисея человек не может быть оправдан перед Богом, т. к. “кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем” (Иак. 2: 10) , обличающая буква закона по своей природе - смертоносна (2Кор. 3: 6-7) . Поэтому человек, двигающийся к Богу, оправдывается только через одно - через причастие к искупительному подвигу Христову, к исцеленной человеческой природе Иисуса. “Приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа” , - говорит Священное Писание (Рим. 5: 17) . Принимая св. Крещение человек выходит из неизбежной схемы грех - закон - смерть (1Кор. 15: 56) или грех - совесть - смерть для язычников (Рим. 2: 15) .



Иисус Христос победил грех , разрушил смерть , упразднил закон (см. 1Кор. 15: 56) . Путь обожения теперь открыт: “Я есть путь (грех) , истина (закон) и жизнь (смерть) ; никто не приходит к Отцу, как только через Меня” (Ин. 14: 6) . “Благодать и истина произошли через Иисуса Христа” (Ин. 1: 17) и через Него же и подаются (см. рис. 1) .



“Термин “благодать” в смысле “силы” , даруемой свыше для святой жизни, мы встречаем во многих местах апостольских посланий (2Пет. 1: 3; Рим. 16: 20; 1Пет. 5: 12; 2Пет. 3: 18; 2Тим. 2: 1; 1Кор. 16: 23; 2Кор. 16: 23; 2Кор. 13: 13; Гал. 6: 18; Ефес. 6: 24 и др. ) . Ап. Павел пишет: “Господь сказал мне: “довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи” (2 Кор. 13: 9) ” .



Апостолы говорят о себе и братьях, как о “спасаемых” (1Кор. 1: 18) , только находящихся в пути и “надежде” (Рим. 8: 24) . Господь Своими энергиями “очищает” верных, чтобы “более принесли плода” (Ин. 15: 2) .

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