Cочинение «Боец Первого Белорусского фронта»

Наступила весна. Вместе с ней всегда приходит великий праздник – День Победы. Это особый праздник. Он радостный и грустный одновременно. В этот день встречаются те, кто воевал, кто работал в тылу. Они вспоминают своих друзей, приносят цветы к памятникам, делятся своими воспоминаниями. Из их рассказов мы узнаём подробности страшной Великой Отечественной войны. Война приносит горе всем людям: и тем, кто нападает, и тем, кто защищает свою родину.

Трудно найти семью, неопалённую огнём войны. В этой войне участвовали и многие члены нашей семьи. Моему прадеду Мусалимову Назипу Мусалимовичу было тридцать четыре года, когда началась война. В первые же дни войны он добровольцем ушёл на фронт. Прадедушка воевал на первом Белорусском фронте. Под городом Витебском в 1944 году немецкие фашисты, выходя из окружения, прорвали оборону наших войск. В этом бою мой прадедушка получил контузию. Но он помнил, как над его окопом развернулся фашистский танк, засыпав его землёй.

Наши войска отбили атаку немцев, и советские санитары чудом отыскали моего прадеда. Дальше был госпиталь. За тот бой прадед был награждён орденом Отечественной войны II степени. После госпиталя было ещё много боёв. Победу прадед встретил в Праге, но его война не закончилась. Его воинскую часть погрузили в эшелон и направили на Сахалин воевать против фашисткой Японии.

Осенью 1945 года прадедушка наконец-то вернулся домой. После войны он участвовал в восстановлении народного хозяйства в родном колхозе. Прадед получал награды и после войны.

С каждым днём всё меньше становится ветеранов Великой Отечественной войны. Прадедушка умер в 1994 году, но наша семья его не забывает. Мы свято храним память обо всех, кто принёс нашей стране освобождение и победу.

Я так хочу, чтобы больше никогда не было войны!