Cочинение «Боги и люди в мифах»

«То, что мы меньше всего знаем, лучше всего годится для обожествления», — писал М. Монтень. И действительно, с самых давних времен люди создавали себе богов из всего непонятного и необъяснимого: грома и молний, ужасающей мощи разбушевавшихся стихий, золотого жаркого солнца, панического страха и глубокой мудрости.



В Древней Греции боги живут рядом с людьми и принимают самое непосредственное участие в делах человеческого рода: помогают или мешают, вдохновляют или уничтожают. Греческие боги очень похожи на людей, эмоциональны и часто несдержанны. Мне кажется, олимпийским спокойствием они обладали, лишь находясь на вершине священного Олимпа. В остальное же время они влюбляются или дерутся, поддерживают героев или мстят врагам, плетут интриги, вовлекая в них людей и других богов.



В общем, людям рядом с такими богами живется весело, интересно. А богам без людей тоже не прожить, иначе кто будет молиться им, приносить жертвы, воскурять благовония?



Греческая мифология и в дальнейшем имела сильнейшее влияние на всю западноевропейскую культуру, находя отражение в музыке, живописи и литературе.



Мифы пришли к нам из глубины веко». Многие тысячелетия люди из поколения в поколение передавали рассказы своих предков, в которых нашли отражение их представления об окружающем мире, их верования и фантазия.



Древние греки были деятельным, энергичным народом, стремившимся познавать реальный мир. Безграничная жажда познания пересиливала их страх перед неизвестной опасностью.



Создание мифов было первым шагом человека к творчеству и к познанию самого себя. Постепенно из отдельных сказаний, зародившихся в различных греческих землях, сложились целые циклы о судьбах героев и покровительствовавших им богах.



Древнегреческие боги были во всем подобны людям: добры, великодушны, милостивы, но бывали и жестоки, мстительны, коварны.



Древние греки видели в богах существ, у которых все свойственное человеку проявлялось в более грандиозном и возвышенном виде.



В мифах жизнь богов и людей тесно переплетена. Их связывают любовь, брачные отношения, покровительство и разделяет вражда. Человек мог запросто обратиться к богам с просьбой, а боги — возложить на человека выполнение какого-либо поручения, одарить его или изменить судьбу.



В человеке греки воспевали силу, храбрость, мужество, мудрость, любовь к родине, целеустремленность, доброту.



Мифы помогали людям лучше понять самих себя, осмыслить собственные намерения и поступки, оценить свои силы.