Cочинение «Болдинская осень пушкинской жизни»

В 1830 году Пушкин приехал в Болдино, чтобы войти во владение имением. Но здесь поэту пришлось пробыть не месяц, как он планировал, а целых три, потому что началась эпидемия холеры. И это вынужденное пребывание в Болдине было отмечено небывалым взлетом творчества. Здесь Пушкин закончил «Евгения Онегина», написал «Повести Белкина», «Историю села Горюхина», «Маленькие трагедии», народно-лирическую драму «Русалка», поэму «Домик в Коломне», «Сказку о попе и работнике его Балде» и несколько чудесных лирических стихотворений.



В этот период народность, историзм и реализм, присущие поэту, раскрылись по всей полноте его творческих возможностей.



Пушкин, утверждая человеческую личность, отстаивая ее права и достоинство, показывает своих героев в борьбе с ненавистной им средой, в их протесте. Он превозносит любовь как драгоценное чувство, превосходящее материальные богатства и преодолевающее на своем пути самые трудные преграды.



В это время Пушкин думает о будущем, ему хочется личной независимости и простых человеческих радостей, но его томят и мрачные предчувствия. Пушкин приходит в отчаяние от жестокости российской действительности, отсутствия в обществе революционных идей, свирепого подавления свободы и издевательства над достоинством человека.



Правительство не упускало случая напомнить поэту о своем недоверии. Журналы пишут об упадке таланта поэта: публикуется фельетон, в котором утверждалось, что Пушкин «в своих сочинениях не обнаружил ни одной высокой мысли, ни одного возвышенного чувства, ни одной полезной истины. . . » Поэта обвиняют даже в подражательстве, называют его «великим человеком на малые дела».



Пушкин не смог смолчать, он пытается отвечать наглым клеветникам, но борьба слишком неравна. Переживания поэта определяются его одиночеством, глубокими обидами на правящие круги, травлей со стороны светского общества, неразрешимыми социальными противоречиями и несбывшимися ожиданиями.



В пушкинском стихотворении «Бесы» чувствуется потерянность и тревога, охватившая поэта. В «Элегии» Пушкин подводит итог прожитой жизни: тут тоже горечь, уныние, печаль, душевная смута и безрадостные предчувствия:



Мой путь уныл.



Сулит мне труд и горе



Грядущего волнуемое море.



Но заканчивается стихотворение не мыслью о безнадежности и безысходности жизни, а мудрым и просветленным ее принятием:



Но не хочу, о други, умирать,



Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать. . .



Отдавая честь национальным заслугам дворянства, пришедшего в упадок и разорившегося, Пушкин продолжает бичевать ханжество, казнокрадство, подлость вельможной знати, новой карьеристической аристократии («На выздоровление Лукулла»). Остро ощущая непроницаемую мглу своей эпохи и противоречивость положения человека, ненавидящего придворные сферы, но вынужденного в них вращаться, поэт рвется к свободе («Не дай мне бог сойти с ума», «Пора, мой друг, пора!»), к жизни, полной радости. Пушкин мыслит и чувствует себя представителем простого народа.



В «Повестях Белкина» Пушкин раскрыл зависимость чувств, психологии и речи героев от обстоятельств жизни: человек думает, говорит и поступает так, как его воспитала та среда, в которой он находился. В «Повестях. . . » отображены военно-офицерские нравы («Выстрел»), чиновничий и аристократический быт («Станционный смотритель»), поместно-усадебный уклад («Метель», «Барышня-крестьянка»). Но сам поэт иронически относится к своим романтическим сюжетам и последовательно выявляет действительные причины поступков героев.



Пушкин, утверждая в «Повестях Белкина» реализм, борется за правдивую, трезвую, самобытную отечественную прозу, реалистически переосмысливает и даже пародирует сюжетные штампы сентиментально-романтической литературы. Он умело объединил парадоксальную сюжетную анекдотичность с жизненной правдой и богатством мысли, максимальную лаконичность с глубиной психологического изображения. «Повести. . . » проникнуты юмором и иронией, часто переходящими в сатиру, они полемичны и пародийны по отношению к «унылому» романтизму.



В Болдино Пушкин развивает реалистические принципы своего творчества. Сюжетно-тематической основой «Маленьких трагедий» послужили его впечатления и переживания, раздумья о современной жизни, приобретавшие все более идейно-нравственный, философско-психологический характер, и литературные традиции. Действующие лица — люди с большой страстью, огромной волей и выдающимся умом. В «Маленьких трагедиях» главные действующие персонажи предстают в момент наибольшего напряжения их духовных сил. Это напряжение продиктовано поворотами, переломными моментами в истории, которые отражаются в судьбе героев. Главная цель «Маленьких трагедий» — не подробное и всестороннее изображение персонажей, а художественно концентрированное воплощение проблем и идей.



В Болдинскую осень небывалой идейно-художественной высоты достигает, не только лирика Пушкина, но и проза, и драматургия поэта.