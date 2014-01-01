Cочинение «Бой на Калиновом мосту»

В некотором царстве, в некотором государстве жили-были царь с царицей. Всем хорошо жили, только не было у них детей. Вот раз царице приснилось, что недалеко от дворца есть тихий пруд, в том пруду ерш с золотым хвостом. Снится царице, что если она этого ерша съест, то родится у нее сын. Наутро рассказала она царю про свой сон. Позвал царь рыбаков, велел разыскать тихий пруд, закинуть в него шелковый невод. Закинули рыбаки невод, и попался им ерш с золотым хвостом. Обрадовалась царица, кликнула свою любимую подружку, попову дочь, и говорит:



— Вели, подружка, приготовить ерша к обеду, да смотри, чтобы никто к нему не притронулся.



Стала девушка-чернавка ерша варить, а попова дочь все у печки вертится. "Что за рыба такая диковинная?" — думает. Оторвала золотое перышко с левого боку да и съела.



Тут и девушка-чернавушка не вытерпела — оторвала перышко с правого боку да и в рот. А потом царица ерша съела, тарелочку почистила.



Вот, скоро ли, долго ли, родились у каждой по сыну-молодцу. У царицы — Иван-царевич, у поповны — Иван-попович, у Чернавки — крестьянский сын.



Стали ребятки расти не по дням, а по часам. Как хорошее тесто на дрожжах поднимается, так они вверх тянутся. К десяти годам богатырями стали — никому с ними не управиться. Силушка по жилушкам бежит могучая, кого за руки хватят — рука прочь, кого за ногу потянут — нога вон. Только друг с другом играть и могли.



Вот пошли они раз гулять по саду, увидали громадный камень. Уперся в него руками Иван-царевич — чуть пошевелил. Взялся за него Иван-попович — на палец приподнял. Ухватился Иван — крестьянский сын — загудел камень, покатился, деревья в саду поломал.



Под тем камнем дверь железная за семью замками, за десятью печатями, а за дверью подвал. В подвале три коня богатырские, по стенам оружие ратное развешано. Вывели молодцы коней, стали себе оружие выбирать. Каждый себе по сердцу оружие взял. У Ивана-царевича на коне сбруя золоченая, в руках меч золотой. У Ивана-поповича на коне сбруя посеребренная, в руках копье серебряное. А у Ванюшки — крестьянского сына сбруя у коня мочальная, в руках дубинка железная.



Только подъехали они ко дворцу, ко тесовому крыльцу, выбежала царица из горенки (1), слезами заливается:



— Сыны мои милые, напали на нашу страну страшные вороги, змеи лютые, идут на нас через речку Смородину, через чистый Калинов мост! Всех людей окрест половили, землю разорили, ближние царства огнем пожгли.



— Не плачь, матушка, отстоим мы речку Смородину, не пустим змея через Калинов мост.



Словом-делом, собрались — поехали. Приезжают к реке Смородиной, видят — по всему берегу кости человечьи, все кругом огнем сожжено, вся земля русской кровью полита. У Калинова моста стоит избушка на курьих ножках.



— Ну, братцы, — говорит Иван-царевич, — тут нам жить и дозор нести, не пускать врагов через Калинов мост. Давайте по очереди караул держать.



Кинули жребий. Досталось первую ночь сторожить Ивану-царевичу, вторую — Ивану-поповичу, а третью — Ванюшке.

Вот ночь настала. Надел Иван-царевич золотые доспехи, взял меч, в дозор отправился.



Ждет-пождет — тихо на речке Смородиной. Лег Иван-царевич под ракитовый куст да и заснул богатырским сном. А Ванюшке в избушке не спится, не лежится, седло под головой вертится. Встал Ванюшка, взял дубинку железную, вышел к речке Смородиной. А у Калинова моста, под кустом, Иван-царевич спит-храпит, как лес шумит.



Вдруг в реке воды взволновались, на дубах орлы раскричались — выезжает Чудо-юдо шестиглавый змей. Как дыхнет на все стороны — на три версты все огнем пожег! Ступил его конь ногой на Калинов мост. Рассердился тут Иван—крестьянский сын:



— Ты куда со своей лапой на чистый Калинов мост?



Выскочил Ванюшка, размахнулся дубиной железной — три головы, как кочны, снес; размахнулся еще разок, еще три сшиб.

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