Cочинение «Британские музыканты»

Музыкальный гигант периода позднего барокко, Джордж Фредерик Гендель родился в Германии, но почти всю свою взрослую жизнь провел в Англии. Он успешно соединил немецкий, французский, итальянский и английский музыкальные стили в 40 операх, 20 ораториях, многочисленных вокальных фрагментах, инструментальных работах и церковной музыке. Гендель родился 23 февраля, 1685 года в городе Галле в Саксонии. Кроме музыки, он изучал право в университете в Галле. Хотя его назначили органистом в соборе в Галле в 1702 году, он переехал в Гамбург на следующий год, где получил должность скрипача в оперном оркестре.



Его произведение «Искушение св. Иоанна» было впервые исполнено в 1704 году, а первая опера «Альмира» — в 1705. Затем Гендель переехал в Италию, которая тогда была центром музыкальной жизни в Европе, где его работа была уже известна. Он встречался со многими ведущими музыкантами того времени, создал оперы «Родриго» и «Агриппина», много итальянских сольных кантат, латинскую церковную музыку и ораторию. В1710 году Гендель переехал в Лондон. Его опера «Ринальдо» была воспринята с энтузиазмом в Лондоне в 1711 году. Его «Ода на день рождения королевы» и его работа к празднованию Утрехтского договора в 1713 году принесла ему королевскую пенсию. Как композитор, постановщик и режиссер опер Гендель продолжал свою работу до 1741 года, несмотря на смену общественного вкуса и финансовые проблемы. В 1718 году он стал музыкальным директором у герцога Шандоса, для которого сочинил 12 «Гимнов Шандоса». Он также написал «Гаман и Мордехай», позже переработав эту оперу в «Эстер». Его известный «Мессия» был написан для исполнения в Дублине, Ирландии, в 1742 году. После нескольких периодов плохого самочувствия в 1751 году у Генделя стало портиться зрение. Два года спустя он практически ослеп. Он умер 14 апреля 1759 года и был похоронен в Вестминстерском аббатстве.