Cочинение «Букет роз»

Когда произносишь слово "семья", сразу в сознании возникает еще одно слово - "родители", то есть кто "родил" семью, кто должен быть ее крепким "основанием". И получается такая своеобразная цепочка: "родители - родить - основание - семья". А семья только тогда семья, когда она дружна и крепка, и крепость семьи строится на взаимолюбви, взаимоуважении, взаимопонимании. Именно такие отношения в нашей семье.

Мои родители очень добрые и хорошие люди. И не потому, что благодаря им я появился на свет. И не потому, что первым моим словом было слово "мама". А потому, что они крепко любят меня, заботятся обо мне и очень хотят, чтобы я стал тоже хорошим и добрым человеком. Трудные вопросы, которые мне еще непонятны, выясняем все вместе - кто как не мои родители первые мне помощники и советчики. Несмотря на их занятость, много времени мы проводим вместе. Я всегда рад таким моментам, когда, например, собравшись вечером и уютно устроившись на диване и в кресле, мы смотрим телевизор и обсуждаем увиденное.

Мне никогда не хочется расставаться с родителями.

Но придет время, и у меня тоже когда-то будет своя семья, будут свои дети, и я воспитаю их такими же хорошими и добрыми людьми. И моя семья будет похожа на букет прекрасных роз, на букет, который будет всегда нести счастье и радость в дом моих родителей, в их добрые сердца.

А я никогда не буду забывать своих родителей, я буду приезжать к ним в гости не только по праздникам, и уже со своей семьей, со своими детьми. И наш семейный круг увеличится и станет еще крепче!