Cочинение «Булат Окуджава — признанный основоположник авторской песни»

Успех пришел к Окуджаве потому, что он обращается не к массе, а к личности, не ко всем, а к каждому в отдельности. Предметом поэзии в его мире стала обыденная, повседневная жизнь («Полночный троллейбус»). Полночный троллейбус плывет по Москве, Москва, как река, затухает, И боль, что скворчонком стучала в виске, стихает, стихает. Через текст стихотворения проходит развернутая метафора: троллейбус уподобляется кораблю; синий троллейбус (казалось бы, чисто внешняя деталь). Затем упоминается «крушение»: смысловой акцент приходится на человеческие чувства, на страдания разных и незнакомых людей. И уже все пассажиры становятся «матросами», троллейбус «плывет», а город сравнивается с рекой. Расширение смысла — главный прием Окуджавы (развернутое сравнение). Особый балладный ритм сти- хотворения создается за счет усеченной строки и ее повторов.



Окуджава заново открыл Москву, не парадную, а таинственный город, несущий в себе память о простых людях, об их трагических судьбах. Ах, Арбат, мой Арбат, Ты — мое призвание. Ты — и радость моя, И моя беда. («Песенка об Арбате») Опять расширение смысла. Небольшая улочка — источник размышлений о высших ценностях, истинных идеалах. Идеалах, верность которым не порабощает человека, а наполняет его жизнь духовным содержанием. «Ты. — моя религия».



Военная тема выражена в песне «Ленька Королев» . Потому что на войне, хоть и правда стреляют — Не для Леньки сырая земля, Потому что (виноват), но я Москвы не представляю Без такого, как он, короля. Соединение разговорности и напевности. В песне нет военных сражений, подвигов. «Все мои стихи и песни не столько о войне, сколько против нее». «До свидания, мальчики!», «Ах, война, что ж ты сделала, подлая. . . ». Гуманистические принципы.



Настоящих людей так немного!

Все вы врете, что век их настал.

Посчитайте и честно и строго,

Сколько будет на каждый квартал. . .

На Россию — одна моя мама,

Только что ж она может одна?Честное стремление поэта найти духовную опору в советской истории, в романтике военных лет, в оптимистических ожиданиях «отдельной» поры после XX съезда сочеталось в его сознании с трезвым пониманием реальной жизни, с неприятием бездумной «веры в светлое будущее». Недовольство поэта окружающей действительностью — проявление глубокой духовной жажды. Перед нами художественное преувеличение. «Одна моя мама» — это сказано и с болью, и с тоской, и с самоиронией: автор не включает себя в число «настоящих людей». Это создает характерный для Окуджавы эффект доверительности. «Песенка про черного кота»: Он давно мышей не ловит, усмехается в усы, ловит нас на честном слове, на кусочке колбасы. Оттого-то, знать, невесел дом, в котором мы живем. Надо б лампочку повесить. . . Денег все не соберем. Аллегорически таинственное обличение «сталинщины». Он не удостаивает тирана даже названия по имени, для него Сталин — частный случай вечной, всемирной ситуации, когда страх и малодушие людей, когда невежество и темнота возносят к вершине власти заурядное существо. Смысловая суть песни не устарела и сегодня и не устареет никогда.





Свои творческие принципы он сформулировал в песне «Живописцы». «Творчество начинается с предельного приближения к повседневной реальности, погружения в обыденность («в суету дворов арбатских»). Это приближение диктуется не рассудком, а живым чувством: «. . . нарисуйте и прилежно и с любовью.

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