Cочинение ««Быстрая» для белочки»

Начало марта. Дерева в небольшой роще по колено в снегу. Кусты напоминают стареньких бабушек, которые согнулись и завернулись в белые пушистые платки. Солнце, пробираясь сквозь толщу беловатых туч, чуть-чуть освещает все кругом. Стая местных бездомных собак сидит возле старой сосны и напряженно вглядываются в ее кроны. Мы также обнаруживаем заинтересованность и смотрим в ту самую сторону. Что могло так заинтересовать собак? Кажется, ничего достойного внимания нет, сквозь крону хорошо видно тучи. Но вдруг наше внимание привлекает темный шарик на одной из ветвей. И это же бельчонок! Оно съежило, наверное, очень было напуганное собаками. За минуту белка ловко прыгнула на другую ветвь и снова затаилась. Собаки начали бегать вокруг дерева и громко лаять. Как помочь? Как отвернуть от нее внимание собак?



Над нашими главами пролетела большая птица. Он имел короткие и широкие крылья, длинный хвост. Это – сойка, птица скрытная. За сотни метров ее можно услышат похожие на кошачьи. Зачем ей эта сосна? Может, тоже взяло любопытство или долго белку будут стеречь и преследовать эти животные? Но сойку сюда привела совсем не любопытство. Настало время обедать. Сойки любят дубовые желуди. Из осени они по-хозяйски запасают их на зиму. Набирая полный рот этих плодов, сойка летит немного дальше в сосновый лес и зарывает желуди. Ведь в дубовом лесе припасы съели бы недремливые лесные мыши, а вот в бору их почти нет. Наверное, собаки не давали возможности сойке пробраться в ее амбар, который находился возле этой сосны. Сойка вспорхнула, вскрикнула и низко полетела над собаками. Потом развернула и снова попрямувала просто на обидчиков белки. Собаки с гавканьем начали отступать. их волнением воспользовалась білочка. Она в один миг оказалась на земле – и только ее и видели.



Сойка, таким образом, стала «скорой помощью» для белочки.