Cочинение «Быть на земле Человеком (по мотивам современной поэзии)»

Ты — Человек!

И, идя по жизни, ты должен всегда оставаться им. И в какие бы обстоятельства ни ставила тебя жизнь,

всегда помни об этом.

Иногда эти жизненные обстоятельства становятся стеной на твоем пути, иногда ранят, как острое

лезвие кинжала.

Но ты всегда помни, что ты — Человек. И всегда оставайся Человеком!

Свое сочинение я решил построить, как размышление и разговор о самом себе. Поэтому я и начал его эпиграфом, который написал сам.

Человек. . . Каждый вкладывает в это понятие свой смысл. А для меня не каждый может быть Человеком. Не каждого я могу назвать так. Для меня Человек-— это прежде всего тот, кто может понимать другого, для кого несчастье и боль другого становятся его собственной болью. Такой Человек сможет сделать жизнь других радостней и счастливей, и сам никогда не будет уставать от этой жизни.

Я не любою фатального исхода,

От жизни никогда не устаю.

Я не люблю любое время года,

В которое я песен не пою!

А того, живет только для себя, только своими узкими интересами, для не существует никаких проблем, кроме его собственных, я не могу назвать Человеком. Для меня это просто существо. И такой действительно не живет, а существует, потому что не получает от жизни действительной радости. Только такие люди способны причинить боль другому, только такие, по-моему, способны на низость и подлость.

Я не люблю открытого цинизма!

В восторженность не верю и еще,

Когда чужой мои читает письма,

Заглядывая мне через плечо!

Для каждого из нас впереди нелегкий путь, трудная дорога. И эта дорога — жизнь. И жизнь покажет, кто есть кто. Главное, пройти эту дорогу и не дать себя сломить, не поддаться тем препятствиям и трудностям, с которыми нам предстоит встретиться. Как говорится, упасть в грязь легко, а вот отмыться от этой грязи. . . И не всем, кто падает, удается отмыться. Не каждый остается Человеком до конца. И вот от тех, кто им не остается, чаще всего и мож но ожидать, как писал Владимир Высоцкий, выстрела в спину.

Я не люблю, когда наполовину

Или когда прервали разговор/

Я не люблю, когда стреляют в спину!

Я также против выстрела в упор!

Лично я не люблю в людях четыре качества: вранье, жадность, трусость и, главное, умение причинять душевную боль другим или, как сказал Высоцкий, лезть в душу и плевать в нее.

Я не люблю себя, когда я>трушу!

Досадно мне, когда невинных бьют!

Я не люблю, когда мне лезут в душу!

Тем более, когда в нее плюют!

Я не люблю манежи и арены!

На них милльон меняют по рублю

Пусть впереди большие перемены.

Я это никогда не полюблю!

И действительно, нужно пройти по жизни настоящим Человеком! Нужно остаться Человеком с большой буквы до конца! Именно настоящие, хорошие люди оставляют след на Земле. И только о настоящих людях остается добрая память. И какая память останется о нас, будут судить по тому, как мы пройдем свой жизненный путь и какой мы след оставим на Земле.