Cочинение «"ЧУВСТВО РОДИНЫ - основное в моём творчестве"»

Моя лирика жива одной большой любовью к родине , чувство к родине - основное в моём творчестве" , - говорил С. Есенин. К вершинам поэзии он поднялся из глубин народной жизни. Рязанские поля, мужики, косившие траву и сеявшие свой хлеб, были страной его детства. Мир народных образов окружал его с самого рождения:

Родился я с песнями в травном одеяле.

Зори меня вешние в радугу свивали.

Вырос я до зрелости, внук купальской ночи,

Сутепень колдовная счастье мне пророчит.

И костёр зари, и плески волн, и серебристая луна, и шелест листвы, и голубая гладь озёр - вся красота народного края с годами отлилась в стихи, наполнен-ные любовью к русской земле:

О Русь, малиновое поле!

И синь, упавшая в реку, -

Люблю до радости и боли

Твою озёрную тоску.

О чём бы ни писал Есенин: о переживаниях, об исторических переломах, о судьбах России в "суровые грозные годы" , - каждый есенинский образ и строка согреты чувством безграничной любви к родине:

Но более всего

Любовь к родному краю

Меня томила,

Мучила и жгла.

Есенин рассматривал крестьянство и деревню как основных носителей "русскости" , поэтому основная тематическая направленность стихотворений поэта - мир русского крестьянства. "Всё равно я останусь поэтом золотой, бревенчатой избы" , - писал он в одном из стихотворений. Это не просто броская фраза, а жизненная позиция поэта, определившая особенности его стихов о родине.

Есенин любит не абстрактную Россию, а создаёт образ близкой и дорогой ему земли - Рязанщины, малой родины поэта ( " Низкий дом с голубыми ставнями. . . " , "Край любимый. . . " ).

В полном соответствии с традицией, заложенной в 19 веке А. С. Пушкиным и М. Ю. Лермонтовым, С. А. Есенин предпочитает говорить не об отвлечённой "русской идее" , а воспевать крестьянский труд, который хорошо знает:

Хорошо косою в утренний туман

Выводить по полю травяные строчки,

Чтобы их читали лошадь и баран.

Цветовая гамма родины имеет у Есенина своеобразную, неповторимую окраску: "голубую оставил Русь" , "О Русь, малиновое поле! И синь, упавшая в реку. . . ".

В лирике поэта, посвящённой теме родины, отразились и его раздумья о судьбе страны после революции. В первых своих произведениях он приветст-вует её как возможность обновления России:

О Русь, взмахни крылами!

Поставь иную крепь!

С иными именами

Встаёт иная степь.

В это время лирика поэта наполняется глубокими раздумьями о России. Революцию Есенин принял, по его словам, "с крестьянским уклоном". Есенин, как поэт крестьянский, всегда думает в первую очередь о деревне. И особенно тяжело, временами трагически, переживает он ломку старых, патриархальных устоев русских деревень. И поэту кажется, что его родина в нём не нуждается, что у неё теперь другие певцы: "Моя поэзия здесь больше не нужна, да и, пожалуй, я сам тоже здесь не нужен".

Я человек не новый!

Что скрывать?

Остался в прошлом я одной ногою,

Стремясь догнать стальную рать,

Скольжу и падаю другою.