Cочинение «Чебурашка»

Чебурашка – моя любимая плюшевая игрушка. Она появилась у меня, когда мне был один год. Сейчас мне 9 лет, и всё это время мы вместе. У меня было много разных игрушек, но Чебурашка был и остаётся самым любимым. Как известно, такого зверя на свете нет, это всего лишь выдуманный персонаж. Но мне казалось иногда, что эта игрушка – живая и умеет говорить и чувствовать. Когда я болел, Чебурашка всегда был рядом, и я быстрее выздоравливал. Иногда я брал его с собой на прогулки – в лес, на речку, катал на санках. Так что, я считаю, ему со мной повезло, а мне – с ним! Желаю всем таких хороших и верных друзей, как мой Чебурашка!