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Cочинение «Человеческая жизнь немыслима без животных»

Эпизод использования собак во время экстремальных условий. Человеческий ум достиг ныне невиданных взлетов. Гордясь этим, понемногу забываем о животных, которые являются не меньшим дивом природы. Призадумаемся: сколько собак населяют нашу планету и трудятся на благо своего ближайшего опекуна – человека! Почти все знают о сильных выносливых сенбернарах, которые столетиями использовались для поисков и спасения людей в горах. Благодаря замечательному нюху собаки легко находили под снегом замерзшего человека.

Тысячи пострадавших спасли эти благородное и мужественное животные. Рекордсменом среди них был пес по кличке Барри, который спас сорок людей. Сорок первый, испугавшись собаки, ударил его ножом. А через 85 лет в Париже был открыт памятник Барри. На постаменте – большая собака с девочкой на спине, которая крепко держит его за шею. Каждый ребенок мечтает о таком четырехногом друге!

Хочу рассказать и историю, которая меня чрезвычайно поразила и еще раз убедила, что преданность и верность собаки человеку — безгранична. Моя родственница подобрала больную собаку. Привязала ее вокруг будки к колу. Она сразу же легла и в ее незыблемых глазах застыло мучение. Жаль было Анне несчастного пса и она, не покладая рук, выхаживала его. Со временем породистый великан, которого назвали Динго, встал на ноги. Женщине стало надежнее с ним, а ее маленькая дочурка Иринка очень полюбила нового друга. Как-то Анну пригласили в гости, а дочурка осталась с бабушкой. Верная собака упрямо не хотела расставаться с хозяйкой и пошла рядом. Спустя некоторое время Динго начал царапаться в дверь, лаял и подвывал, будто жаловался на что-то или предчувствовал беду.

* - Он меня зовет куда-то, – мелькнула мысль у встревоженной женщины.

Собака вела Анну, не переставая лаять. Когда подошли к колодцу, Динго передними лапами уперся на деревянные перила, будто хотел броситься в воду. Потом он отошел в сторону и начал жалобно и тревожно поскуливать, аж мурашки бегали по спине.

В старом колодце был ребенок! С большим усилием гурт людей вытянул едва живую дочурку Анны. Она так перепугалась, что даже не плакала, а рук нельзя было оторвать от шнурка. Пораженная женщина, обняв собаку и дочурку, долго не привставала с колен.

Так отблагодарила собака за чуткое отношение и любовь. Уже позднее женщина узнала, что пес был из породы больших сторожевых собак, которые не раз спасали людей в экстремальных условиях.

Человеческая жизнь немыслима без животных – верных четырехногих друзей. Они берегут наши дома, защищают нас самих, часто ободряют, ластятся – и плохое расположение духа улучшается, исчезает бесследно ощущение неуверенности. Осознание единства с этими умными существами побуждает человека внимательно относиться ко всему, что ее окружает. Общение с животными дарит нам большую радость. Почему? Наверное потому, что они – источник совершенных движений и форм, красоты, неисчерпаемой энергии – не могут оставить равнодушной даже самого черствого человека.

Наши предки тоже ценили отношения с животным миром, отображая это в сказках и легендах. Котик и собачка спасают хозяина, который в свое время выкупил их от смерти, и живут со временем рядом, как наилучшие друзья. А здравомыслящий и верный Сирко поднимает табу, чтобы отблагодарить волка за помощь. Эти рассказы создавались с благородной целью: учить любить и защищать живую природу. Особенно мы привязываемся к домашним животным, а они – к нам. Мы предаем их, они – почти никогда. Они признают право более сильного и очень редко убегают от хозяина. По моему мнению, животные могут служить образцом гуманности для нас. Кошка выкормит чужих котят-сироток, не оставит умирать, а некоторые женщины способны убить собственного ребенка, выбросив его на мусорку.

Как много значит общение детей с животным миром! Если ребенок не присматривает за котом или птичкой, он растеряет то, чем наделила природа. Со временем он будто и будет любить собственных детей, семью, друзей, но сердце его останется холодным. Со зверенышами можно поплакать, поделиться с ними радостью. Животные, будто добрые ангелы, прощают людям, не держат на них зла. Для меня с детства кошка или собачка, лягушка или ящерица были неотъемлемой частичкой жизни. Люблю наблюдать, как собака бежит полем, выпрыгивая из высокой травы, или катается в лесу на опавших листьях. Так он высказывает свою радость.

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