Cочинение «Человек, которым я горжусь»

Моя прабабушка, Иовлева Анастасия Кирилловна, родилась в 1926 году, умерла в 2008.

У нее было очень трудное детство. Мать умерла очень рано, девочке тогда было всего 4 года. Когда отец женился во второй раз, в семье стало семеро детей. Настя была старшей, поэтому все домашние дела легли на ее детские хрупкие плечи.



Когда началась та жестокая война, прабабушке было 15 лет. С первых же дней войны отец ушел на фронт, а спустя несколько месяцев семья получила на него похоронку. Анастасия решила заменить его и подала заявление с просьбой отправить ее на фронт. Из-за малого возраста ей отказали, да и внешне она была маленькая и худенькая.



Тогда Настенька наравне со взрослыми женщинами пошла работать в поле: пахала на быках землю, сеяла пшеницу, собирала урожай. Как могла, пыталась помочь фронту.



В 1943 году она вновь обратилась с просьбой взять ее на фронт, но вновь был отказ. Пошла работать на военный завод «Полет». Вначале она работала в сварочном цехе, а потом клепала обшивку военных самолетов. В этом цехе вместе со всеми и встретила великую Победу.



В мирное время вышла замуж, вырастила замечательных детей и продолжала работать на этом же заводе. Ее рабочий стаж на заводе «Полет» - 44 года.



Моя прабабушка имеет медали «За доблестный труд», «Знак почета», юбилейные медали ко Дню победы, много благодарственных писем.



Я очень горжусь своей прабабушкой. Жизнь ее была нелегка, но прожила она ее достойно.