Cочинение «Человек в литературе Древней Руси»

МАКАРИЙ—митрополит Московский и всея Руси (1481/1482—31. XII. 1563)— выдающийся политический деятель, писатель и собиратель древнерусских книг, инициатор создания и редактор многотомных книжных сводов. Место рождения и сословное происхождение М. неизвестны; в дарственной записи на Евангелии, вложенном М. в библиотеку Пафнутиево-Боровского монастыря, указаны имена его родителей — Леонтия и инокини Евфросинии.

В деятельности М. могут быть выделены четыре крупных периода: начальный, почти 30-летний, период его пребывания в Пафнутиево-Боровском монастыре, где он постригся в монахи в конце XV в. ; затем —три года, когда он был архимандритом Можайского Лужецкого монастыря (с февраля 1523 г. по март 1526 г. ); 16-летнее архиепископство в Новгороде и Пскове и, наконец, 22-летний московский этап его деятельности как всероссийского митрополита.



Став новгородским архиепископом, М. всячески способствовал усилению влияния Москвы в Новгороде, Пскове и прилежащих к ним землях и поддерживал Василия III в его борьбе с удельными князьями. Как соратник московского митрополита Даниила, М. провел в жизнь решения собора 1503 г. по реорганизации монастырей: ввел с 1528 г. в новгородских монастырях обязательный для всех общежительный устав (вместо “особножития”), разграничил мужские и женские монастыри и пр. ; способствовал с помощью миссионеров — иеромонаха Ильи и Феодорита распространению христианства в северных окраинах Руси среди карело-финского населения и строительству там церквей. При нем было реставрировано много новгородских икон и церквей, отлит большой колокол для кафедрального Софийского собора, украшен его иконостас и подновлены фрески. В Пскове в 1535 г. по указанию М. был построен архиепископский дворец, где работали митрополичьи писцы и книжники.



В период новгородского архиепископства М. широко развернулась его книгописная, литературная и редакторская деятельность. Около 1539 г. по его инициативе был составлен так называемый “Владычный свод Макария”, продолжавший Новгородскую IV летопись, и “Владычный свод архиепископа Евфимия” (работа над этим сводом позднее продолжалась и в Москве). В 1540 г. М. вместе со священником Агафоном составил “Великий миротворный круг”, в котором пасхалия была аычислена на 532 года вперед.



Опираясь на книгописные традиции кружка новгородского архиепископа Геннадия и постоянные связи с книго-писным центром Иосифо-Волоколамского монастыря, М. к концу своего пребывания в Новгороде осуществил свой замысел собрать воедино “все чтомые” на Руси книги (агиографические, дидактические и др. ) и создал на этой основе грандиозный, из 12 томов (по тому на каждый месяц) книжный свод для чтения в порядке церковного календаря — Великие Минеи Четьи. В 1541 г. эта первая из трех редакций ВМЧ (Софийский список) была передана М. в библиотеку



Новгородского Софийского собора как вклад “на помин души” родителей. 16 (19) марта 1542 г. М. был поставлен митрополитом московским и “всея Руси”. Близкий царскому двору (особенно после поездки в Москву в 1534 г. по случаю смерти Василия III, когда наследнику царского престола шел всего четвертый год) митрополит занял при молодом Иване IV положение царского советника, участвовавшего в решении важнейших государственных вопросов. С приходом М. при московском великокняжеском дворе усилилось положение “иосифлянской” группировки, утверждавшей теократическое происхождение царской власти и необходимость союза мирской власти с церковью при главенствующей роли церкви. Впервые эту идею всенародно М. провозгласил 16 января 1547 г. во время торжественной церемонии венчания на царство Ивана IV, которая совершалась по “Чину венчания на царство”, составленному при участии М. Вторично с этой публичной напутственной речью, обращенной к царю и царице Анастасии, М. выступил 2 февраля того же года, во время свадебного царского обряда.

После происшедших в июне 1547 г. в Москве волнений, “смущений”, вызванных пожарами (в одном из которых повредивший ногу М. едва не погиб), боярскими мятежами, расправой над Ю.

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