Cочинение «Челси»

У нас дома живет собака-такса, ее зовут Челси. Челси – девочка.

Она очень любит играть со мной, есть колбаску и спать на диване. А еще она очень любит гулять со мной на улице.

На улице она любит играть с другими собаками, а если собак нет, то она бегает по двору и читает сообщения, которые оставили другие собаки. Некоторые сообщения ей не нравятся, и она сразу отходит от них и даже рычит, а некоторые сообщения ей нравятся и она долго их читает и смешно фыркает от удовольствия, а потом обязательно добавляет свой комментарий. У собак это называется «виртуальное общение».