Cочинение «Чем привлекает меня будущая профессия»

Великий философ Аристотель как-то сказал: «У каждого отдельного человека и у всех людей в частности есть цель в жизни, стремясь к которой, они (люди) одно выбирают, а другое отбрасывают». Вот так и я, переосмыслив совета философа, выбрала среди множества профессий – профессию юриста. Этот выбор стимулирует мою жизнь, кто не идет вперед, тот идет назад: недвижимого положения нет.