Cочинение «Чем привлекает меня профессия юриста»

Юристы, по моему мнению — это те люди, которые должными отстаивать в жизни честность, порядочность, человечность. Ведя то или другое дело, они должны проявить причины конфликта между субъектом и социальной средой, понять суть конфликта, принимать правильные решения для его решения. Юристы обязаны вживаться в атмосферу действия, сопереживать участником драмы, выявить и понимать мотивы преступлений, проникать во внутренний мир того, кого приходится защищать или обвинять. Считаю, что такой подход обусловлен особенностями мира в котором мы живем, так как именно сегодня людьми владеет чувство страха, тревоги за свою судьбу, предчувствия того, что мир этот нестабильный и вражеский. Меня очень волнует проблема «утерянного» поколения, сбитого с толку жизненными противоречиями, экономическим кризисом, который вызвал волну безработицы и разгул финансовых афер.



Легенду о талантливом и бескорыстном юристе я услышал за школьной партой. Помню, как поразил меня роман М. Стельмаха «Правда и несправедливость». На примере одного из персонажей (Поцелуйка) я увидел, как нечестность порождает подлость, а подлость ведет к преступлению. Ловкий, льстивый и злобный Поцелуйко, уничтожив партбилет, служит немцам, так как верит в их победу, тем не менее надежды не оправдываются, и теперь надо как-то защитить себя. Он идет к Григорию Заднепровскому, руководителю партизанского отряда, с просьбой выдать справку, которая бы удостоверила его участие в партизанском движении. Заднепровский отказывает Поцелуйку, и тогда тот начинает вести клевету на честного, порядочного человека. Чем руководствуется в своих действиях Поцелуйко? А тем, что обнаружится в его окружении тот, кто поверит клеветам. И обнаружился такой - областной чиновник Чорнополенко. Как следствие - осуждение Заднепровского.



Жутко становится от этого. Та правда торжествует: обнаружились свидетели (Варка) и довели подлость Поцелуйка, развенчали его продажную душу. Талантливый писатель разоблачает никчемность и продажность людей, а нас учит отличать зло от добра, ложь от правды.



Или вот еще один пример. Анна Роосоха из рассказ Ю. Мушкетыка «Суд». Она, как и Григорий Заднепровский, стала жертвой сталинизма, застоя. Честная, трудолюбивая, добросовестная, Анна живет по закону совести, беречь правду на миру, гуманизм, любовь к людям. За что ее осуждают? За невыработанные трудодни? Формальный подход к решению человеческой судьбы - это, на мой взгляд, тоже преступление, и он не должен иметь места в жизни.



Уроки украинской литературы были для меня школой жизни. Разве можно забыть рассказ учителя о судьбе земляка Николая Волнового, который все делал для того, чтобы пришло на нашу землю светлое будущее, но стал жертвой партийного бюрократизма? А сколько испытаний было на жизненном пути В. Симоненко и В. Стуса! И не обнаружилось, к сожалению, ни одного юриста, который бы защитил талантливых людей, их идеи. За что мучили в лагерях В. Стуса за то, что он выступил против преследования интеллигенции или, может, за честность?



Хотелось бы, чтобы расследование сфабрикованной коварности выливалось в доказательство невиновности.



В этом я вижу смысл моей жизни на юридической стезе. Для меня жить - значит честно и вдохновенно работать.



