Cочинение «Чем я люблю заниматься в свободное время»

Когда заканчиваются уроки, наступают выходные или каникулы, у меня никогда не возникает вопрос: чем заняться, чтобы не скучать? Мой день обычно расписан по минутам, и я только рад этому, потому что успеваю сделать очень много интересных и полезных дел.



С четырех лет я изучаю английский язык и сейчас три раза в неделю занимаюсь с преподавателем дополнительно. Я уверен, что хорошее знание иностранного языка обязательно пригодится мне в будущем.



А еще я с другом посещаю секцию каратэ. Там мы не только овладеваем приемами самообороны, но и учимся владеть собой в сложных ситуациях, развиваем собственную силу и ловкость.



По вечерам я люблю играть в компьютерные игры. У меня дома стоит компьютер, кроме того, мы с друзьями часто ходим в компьютерный клуб, чтобы играть вместе.



Мне кажется, что хорошие друзья и интересные дела являются надежными защитниками от скуки и уныния.